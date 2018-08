Esteban Ivetich: “Aunque la crisis se siente, hacemos una apuesta grande al desarrollo del turismo en Chicoana ”

Esteban Ivetich, intendente de Chicoana, considera que hay que cuidar hasta el último centavo en estos momentos de crisis. Que el tabaco sigue siendo un factor preponderante de la economía local, aunque el despegue del turismo ha originado una visión diferente para buscar alternativas de sustentabilidad. Anunció ajuste interno, sin dejar de lado la planificación de obras que están en desarrollo. Llamativamente es uno de los pocos municipios donde no bajó la recaudación tributaria. Esto demuestra la confianza de sus vecinos.

¿Cómo está el municipio económicamente?

Bien, hoy estamos con sueldos al día, sin afectación de coparticipación, sin juicios, y tributos municipales con un 85% de recaudación, agradezco al vecino por esta confianza, sin importar su condición económica, en nuestra localidad tenemos participación. Esto se debe a que respondemos con gestión.

¿La planificación de obras no se ha detenido?

Ahora estamos en veremos, tengo que terminar lo que tengo, queremos hablar con la Provincia para saber a dónde ir, hay que tener en cuenta que aún no elaboramos el presupuesto 2019. Todavía no está cerrado nada, queremos saber de qué forma la Provincia podrá ayudarnos, de esta manera sabremos cómo compensar la planificación obras. Hoy tenemos cinco obras a punto de terminar con los fondos de la soja. Hace días inauguramos las ampliaciones de la Asociación de Jubilados con ese dinero, y ahora estamos concluyendo, un tendido de red de 6 mil metros en la zona de la quebrada, en el paraje Las Zanjas. Allí junto al INTA realizamos esta obra con beneficio para 36 familias. En El Chrucal, cerca de la ruta 33, hicimos luz, agua para aproximadamente 20 familias. También tenemos el playón de La Maroma, y baños públicos en el Parque Sarmiento. Podremos terminar estas obras. El problema surge con las proyecciones que recién estaban por iniciarse.

¿Afecta la crisis a la comuna?

Nos deja con 6 millones de pesos menos con esta eliminación directa. Con estos fondos el sistema era sencillo y claro, nosotros decidimos y salía la obra, era acción directa. Ahora vamos a ver cómo planificar; aunque nosotros podemos pensar en una obra con fondos propios. No de la magnitud realizada con los fondos de la soja. Pero el cimbronazo lo vamos a sentir a la hora de mejorar la infraestructura de esta comunidad

¿En esta situación, como se ayuda a la gente que padece la crisis?

Estando al lado del vecino en situación vulnerable, desde Acción Social y la Cooperadora municipal se trata de ayudar en lo que se puede. Es complicado, en estos tiempos se ha incrementado mucho el pedido de ayuda, sobre todo las familias que tenían los subsidios del intercosecha, se incrementó la ayuda social en un 40% con respeto al año pasado. Nosotros sentimos la crisis, que golpea de manera fuerte a la zona rural, el tabaco depende de esta franja poblacional.

¿Se puede convertir Chicoana en una comuna pagasueldos?

No tengan duda que todos los municipios podemos terminar pagando sueldos únicamente. Nosotros gastamos mensualmente 2 millones y medio en sueldos. Y la proyección apunta a este ítem y otras planificaciones menores.

¿Cómo se proyecta en tiempos de crisis?

No es fácil, planteamos gastos fijos y recortar algunos gastos. Ya estamos haciendo un ajuste interno. Viáticos, viajes, combustible. Son algunos de los re cortes.

¿Chicoana va por el camino a convertirse en industria sin chimeneas?

Vamos por ese camino, es un gran anhelo. La participación en “Lugares Mágicos” despertó interés en nuestra comunidad. Desde lo privado y lo estatal. Se ha aumentado la llegada de visitantes. La infraestructura turística está mejorando, nos falta, pero tenemos algunas inversiones de obras que mejorarán Chicoana en su presentación al turista. Vamos a invertir 22 millones de pesos en el embellecimiento del casco céntrico; arreglaremos la plaza San Martín, adoquinado y soterramiento de cables. Esto es gracias a este programa turístico de la Provincia financiado por el BID.