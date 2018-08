VIDEO. Salió completamente desnudo de la casa y evitó que le roben el auto

“Ese coche es mi orgullo y felicidad, no iba a dejar que nadie se lo lleve”, declaró el héroe sin ropa que atrapó al ladrón cuando estaba huyendo.

¿Qué harías para evitar que te roben el auto? Vimos videos de gente que se sube al coche, que tira las llaves para que no se lo lleven y, ahora, conocimos a un hombre que no dudó en salir completamente desnudo para evitar que un ladrón se quede con su camioneta. El hecho sucedió en Newcastle, Inglaterra, y la prometida del hombre que no dudó en defender su coche compartió el video y hasta bautizó a su futuro marido: “El ninja desnudo”.

En el video se puede ver al ladrón acercándose a la camioneta, en la calle, y dándole vueltas al vehículo hasta que decide abrir la puerta. Ahí la alarma del auto se encendió y el delincuente intentó encenderlo rápidamente. No lo logró: el dueño, Stephen Cullen, salió corriendo de su casa, sin nada de ropa, para evitar el robo. El ladrón intentó escapar por la puerta del acompañante pero no llegó lejos. El “ninja desnudo” le hizo un tackle.

¿El delincuente terminó preso? No. Stephen vio que era un chico muy joven y decidió dejarlo ir. La policía lo atrapó horas más tarde, pero la pareja decidió no presentar cargos. “Todos merecen una segunda oportunidad”, declaró el héroe desnudo.