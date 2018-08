Vettel ganó el GP de Bélgica y achicó distancia con Hamilton

Sebastian Vettel achicó a la diferencia que le sacaba Lewis Hamilton, líder del Mundial de Fórmula 1, al conquistar este domingo un Gran Premio de Bélgica aburrido, pero cuyo resultado dispara la emoción para lo que resta de temporada. El piloto de 31 años logró el triunfo 52 de su carrera, tras adelantar a Hamilton, que salió desde la pole, en la primera vuelta. Vettel, que sumó su quinta victoria de la temporada, se coloca a 17 puntos de Hamilton en el Mundial, a falta de ocho carreras por disputarse en 2018.

