“El autódromo está en condiciones de recibir al TC”

El autódromo se vio renovado por la nuevas obras de seguridad que realizaron para recibir al Top Race en nuestra ciudad. Muchos de los experimentados pilotos que compitieron desde el viernes pasado hablaron muy bien de las reformas llevadas a cabo por el Auto Club Salta. Uno de los que se refirió a las modificaciones fue Alejandro Urtubey, presidente del Top Race.

“Estoy contento porque he visto muchísima gente, año tras año va mejorando la concurrencia del público para ver al Top Race. Me llevo como nota saliente el enorme trabajo que ha hecho el Auto Club Salta para poner en condiciones el circuito. El arreglo con la cama de leca en la bajada de la cola del avión es fantástico y es más el destino marcó que fuera bueno el funcionamiento porque dos o tres autos se despistaran por ahí”, señaló Urubey a El Tribuno.

El dirigente también señaló que se reunió el sábado en nuestra ciudad con Hugo Mazzacane, presidente de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera donde se habló sobre la chance de que la máxima categoría regrese a Salta en 2019.

“Ayer (por el sábado) estuve con el presidente de la ACTC y estoy haciendo trabajos junto al gobierno de la provincia para que venga el Turismo Carretera. Tenemos ganas que el TC vuelva, la visita de Mazzacane fue por eso. Nos encantaría ver esa alternativa. El autódromo hoy está en condiciones de recibir al TC”, expresó Urtubey previo a la largada de la final B del Top Race.

La última vez que el TC corrió en Salta fue en agosto de 2006 y dejó el triunfo de Lionel Ugalde. Ya han pasado doce de aquella competencia y con cada temporada que pasa las ganas de ver a la máxima categoría va creciendo, pero los costos de competir lejos de Buenos Aires minaron las posibilidades del regreso.

El Güemes presentó otra cara durante el fin de semana; las obras realizadas no solo beneficiará a las categorías nacionales, sino también a los pilotos del Zonal del NOA que compiten mes a mes.

El buen clima acompañó, pero también se destacó la presencia del público que se hizo presente en buen número, especialmente ayer día de las tres finales. Cerca de 15.000 personas visitaron el circuito desde el viernes pasado siguiendo las costumbres de los fierreros; llegaron temprano, buscaron el mejor lugar y pusieron carne en el asador para ver todas las finales.

El Top Race ya cerró un nuevo capítulo en Salta y espera abrir otro el año que viene. El TC podría sumarse a ese calendario pero todo dependerá de los deseos que tenga la ACTC de correr nuevamente en el Güemes y de que los números cierren para las partes involucradas.