Nico Kútulas, bicampeón del Argentino de enduro

El salteño Nicolás Kútulas fue imparable una vez más en el Campeonato Argentino de enduro al ganar ayer la sexta fecha en Sanagastá, La Rioja, y se coronó bicampeón de la especialidad. Todavía resta una fecha por disputar en el calendario, pero el salteño ya tiene el cetro asegurado, el segundo en forma consecutiva.

Kútulas ha dominado a placer la competencia en los últimos dos años al punto tal que ganó once de las trece fechas corridas. Solo cedió una victoria por temporada hasta el momento, pero lo que hizo fue suficiente para no bajarse del primer puesto.

Nico estuvo cerca de dejar el enduro por un duro accidente que sufrió en Jujuy; en manos de 24 horas fue operado tres veces, pero todo eso no lo amedrentó y le dio fuerzas para hoy ser el mejor endurista argentino.

El salteño inició la temporada venciendo en Jujuy; en la segunda fecha repitió la victoria, esa vez en Mendoza y en la tercera celebró junto a su gente en Salta. Fue una victoria especial puesto que la categoría había dejado de competir en nuestra ciudad situación que no le permitió a Nico mostrarse de local en su mejor momento en el enduro.

El hilo de triunfos siguió en Tucumán y se cortó en San Juan, donde cedió el primer puesto en una carrera ante el también salteño Luciano Benavides. A La Rioja viajó con el objetivo de recuperar el mejor lugar del podio y de paso intentar ser campeón en forma anticipada.

Al mando de una unidad Husqvarna, el salteño dominó todos los giros en el circuito de Sanagastá; el festejó se repitió como hace un año y por las condiciones que Nico demuestra todavía tiene mucho para dar. Ya tuvo ofrecimientos para correr el Rally Dakar con la misma marca, pero por ahora seguirá ligado al enduro nacional.

Las victorias de Kútulas no solo exceden los límites del calendario oficial de la Comisión Nacional de Enduro; a lo que ganó hay que sumarle el triunfo en el último Sun’s Race en Tartagal venciendo sobre los metros finales a Kevin Benavides. Fue su tercer triunfo consecutivo y se ganó la Copa Challenger.

Las celebraciones por el campeonato seguirán en su regreso a Salta y durante la preparación para la última competencia del Argentino que se realizará el 23 de septiembre en Rincón de los Sauces, Neuquén. Aún le queda una carrera por ganar, las ganas no desaparecerán más allá de la conquista del Argentino.