Del Potro pone en marcha su ilusión en el US Open

Juan Martín Del Potro, actual número 3 del mundo, debutará este lunes en el US Open frente al estadounidense Donald Young (242). Se espera que el encuentro comience a partir de las 21.15 (ESPN).

La Torre de Tandil comenzará el último Grand Slam del año ante un rival que a priori es accesible pero con la preocupación por la lesión en su muñeca izquierda que le trajo problemas en sus últimos encuentros.

La gira estadounidense -su parte favorita del año- no ha sido muy fructífera para el tandilense. Llegó a la final del ATP 250 de Los Cabos cayendo en la final ante el italiano Fabio Fognini y en el Masters de Cincinatti llegó a cuartos de final.

Del Potro buscará en Estados Unidos volver a repetir el título que consiguió en 2009. Será la primera vez en su carrera que enfrentará a Young.

“Va a ser un torneo interesante. Nadal, Federer y Djokovic siempre son favoritos a ganar este tipo de torneos, pero hay que tener en cuenta a otros como Wawrinka y Murray”, opinó Delpo sobre cómo será el último Grand Slam del año, en conferencia de prensa.

Más allá de eso, en los últimos certámenes, se lo ha visto con algunas molestias y una ligera tendencia a usar el revés de slice, algo que había sido una constante cuando regresó a las canchas tras sus problemas con la muñeca.

“Me encuentro bien, en buena forma. Vengo en un día a día. Como se puede ver, venía pegándole de una manera, ahora tuve que aflojar un poco, por algo normal dentro de todo lo que me ha pasado”, explicó. Y agregó: “Mientras pueda seguir manejando esas molestias que siempre tengo, creo que voy a estar bien”.

Del Potro no será el único tenista argentino que debutará hoy en el US Open; carlos Berlocq enfrentará a al canadiense Milos Raonic, Guido Pella jugará contra el noruego Casper Ruud y Guido Andreozzi frente al estadounidense Jack Sock.