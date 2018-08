Boca jamás le encontró la vuelta al globo

Boca volvió a quedar en deuda, tuvo un flojo desempeño y empató anoche sin goles ante un aguerrido Huracán, en un partido disputado en Parque Patricios y correspondiente a la tercera fecha de la Superliga.

Con este resultado, Boca, que venía de perder con Estudiantes como visitante (0 a 2) suma cuatro puntos, mientras que el globo, que llegaba de caer con Aldosivi en Mar del Plata (1 a 2) tiene dos unidades.

Pensando en el choque del próximo jueves ante Libertad por la Copa Libertadores, el elenco xeneize dispuso una formación con varios futbolistas que no son habituales titulares, entre ellos los juveniles Leonardo Balerdi y Agustín Almendra, además de contar con el regreso de Fernando Gago, quien completó los 90 minutos.

Asimismo, el técnico Guillermo Barros Schelotto decidió no concentrar a Carlos Tevez y dejó en el banco a Ramón Ábila y Darío Benedetto, apostando nuevamente por Mauro Zárate como “falso 9” de área, algo que otra vez no funcionó.

Por su parte, el conjunto local planteó un partido de mucha fricción, al igual que había hecho en este mismo estadio ante River en la primera fecha, situación que Boca no supo como resolver, por lo que el trámite fue cortado y con poco vuelo futbolístico.