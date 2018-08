Se concretó un festejo gracias a la solidaridad

Una semana de festejos, regalos, pero sobre todo de mucha entrega y generosidad, vivieron miles de niños de la ciudad de Orán gracias al trabajo que realizó la policía comunitaria de la comisaría 24 del barrio los Lapachos, Red Solidaria y Juzgado Federal de Orán.

Todo comenzó gracias a una suma de voluntades y entrega de diferentes instituciones que confluyeron a favor de los más necesitados.

El sargento ayudante Diego Cuéllar, operador comunitario, comenzó a preocuparse por la situación de tantos niños que concurren a comedores comunitarios de diferentes barrios vulnerables de su jurisdicción, inmediatamente buscó la forma y los medios para poder llevarle aunque sea una sonrisa a tantos niños que "muchas veces hacen fila solo por un plato de comida".

Así fue que Cuéllar logra contactarse con voluntarios de Red Solidaria Orán, en ellos encontró el aliado perfecto para el cumplir el objetivo. "Me sumé sin dudarlo como un voluntario más", remarca.

Este policía enseguida se sintió identificado con el trabajo que llevan a cabo algunos voluntarios. Luego de algunas gestiones Red Solidaria consiguió donaciones del Juzgado Federal de Orán de mercadería incautada, zapatillas, camisetas, pantalones camperas y medias. "No podía creer que sin querer podríamos llegar con un regalo a más niños de los que habíamos relevado", dijo. Sin dudarlo le transmitió la inquietud al su jefe Orlando Guanca y a su compañera operadora VIF (violencia Intra familiar) Agente Natalia Ruiz, para que se sumen al trabajo de la organización solidaria, clasificando mercadería, envolviendo y entregando los regalos a los miles de niños no solo de la ciudad de Oran sino de todo el departamento "era tanta la mercadería que faltaban manos", dijo Cuéllar. "El trabajo llevo más de diez días sin descanso, en algunos horarios se incorporaban, hijos, esposos, amigos, sin perder el objetivo, entregar a cada niño un regalo en su día. Este esfuerzo nos gratificó enormemente, no esperábamos tanto cariño para nuestras familias", expresó el comisario Guanca.

Compartir alegría

Cuando se lanzaron a gestionar y ocuparse de esta actividad que resulto faraónica este grupo de personas se encontró con muchos gestos que no dejaban de asombrarlo "ver a los ojos de los niños, muchos de ellos con las manos vacías, madres con una tímida sonrisa agradecida, presidentes barriales que no salían del asombro por las mercaderías que llevaban, y lágrimas de emoción de ver que la gente no los había olvidado. "Serán esas imágenes las que llevaremos grabadas en la retina pero marcadas a fuego en el corazón", finalizó emocionado Cuéllar.

La cruzada

Las actividades estuvieron coordinadas por Red Solidaria Oran, un grupo de voluntarios que llegan en las medidas de las posibilidades a los lugares más vulnerables. "Gestionamos donaciones, las ponemos en condiciones pero siempre faltan manos, por eso siempre involucramos a amigos y familiares", remarco uno de sus integrantes En este caso la mercadería que autorizo a entregar el juez federal Gustavo Montoya, permitió llegar a escuelas, comedores comunitarios, centros vecinales, clubes, iglesias de distintos credos, hospitales, pastoral carcelaria, entre otros lugares que albergan no solo niños, sino ancianos y personas olvidadas. "Sin duda la incorporación de Diego como voluntario de la Red y la predisposición del personal de la comisaría 24 del barrio Los lapachos fue determinante", dijo Omar, un voluntario.