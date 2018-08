Bajó la cantidad de indocumentados y están cerca de la meta

Según estimaciones del Registro Civil, en Salta hay un 0,4 por ciento de la población indocumentada. El titular de ese organismo, Matías Assennato, aseguró que hubo una reducción significativa. Mencionó casos extremos como el de Santa Victoria Este, donde el 14% de los lugareños tenía su documento nacional de identidad y se bajó esa cantidad a 0,5%.

"En Salta capital encontramos casos de indocumentados pero son muy pocos y dispersos. Podríamos marcar la zona norte alta, límite con Vaqueros, y la zona sudeste", dijo el funcionario. Agregó que salen a buscar a los salteños que aún no tienen DNI. "Entre todos vamos a llegar al objetivo de máxima que es el 0, no podemos aceptar más invisibles en Salta", destacó Assennato.

En Salta hay 67 centros de documentación rápida habilitados, lo que garantiza a todos el derecho a la identidad. En esa línea está en marcha el operativo Indocumentados Cero, a través del cual y con la ayuda de los municipios se espera que hasta el año próximo el 100% de la población salteña cuente con su documentación personal.

"Seguimos implementando la inscripción de oficio para los chicos que no hayan sido registrados dentro de los 40 días de nacidos. La presencia de oficinas del Registro Civil en los hospitales fue un gran avance ahora sumaremos a las clínicas privadas", agregó Assennato.

"No estar registrado no es sólo no tener un nombre o un DNI, es estar privado de derechos, es no poder acceder a la educación, salud, trabajo, a beneficios sociales", remarcó.

Dos millones

Alejandra María Anachuri recibió el DNI tarjeta (digital) que hace un par de semanas tramitó en su barrio, en un operativo de la Subsecretaría del Registro Civil. Su trámite fue el número dos millones realizado en Salta.

Esta vecina de barrio Limache destacó que hizo el trámite rápido y que por haberlo realizado en un operativo del Registro Civil fue gratuito. "Un vecino me avisó que estaba el móvil en el barrio y en menos de cinco minutos ya estaba hecha la gestión del DNI", indicó Alejandra, quien agradeció al vicegobernador Isa y al ministro López Arias habérselo entregado.

Los funcionarios hicieron mención a la tarea de descentralización que se ejecuta en toda la provincia para facilitar a los ciudadanos el acceso al servicio que presta el Registro Civil. "Estamos enfocados en hacer posible lo que es necesario para la gente", dijo el titular del organismo.

El funcionario indicó que en Salta ya se tramitaron más de dos millones de DNI, número superior a la población provincial porque debe contarse actualizaciones, cambios de domicilio, entre otros. Comentó que por primera vez se entregaron más de 18.000 DNI a integrantes de comunidades indígenas y que en Santa Victoria Este redujo el número de indocumentados del 14 % al 0,5 %.

"Para reforzar estos resultados continúan los operativos en barrios de Capital y en el interior", indicó Assennato para mencionar también el traslado de archivos a los municipios, evitando así que las personas deban trasladarse a capital para realizar un trámite.