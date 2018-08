GraciasManu: las redes se llenaron de mensajes para el mejor basquetbolista argentino de la historia

El día llegó. A través de un posteo en las redes sociales, el bahiense confirmó que no seguirá en los San Antonio Spurs después de 16 temporadas y 4 títulos ganados. Con la Selección argentina de básquet logró la medalla de Oro en Atenas 2004, con una victoria al Dream Team de EEUU. También logró el subcampeonato en el Mundial de Indianápolis 2002, en el inicio de la generación dorada. "Con una gran mezcla de emociones les cuento que decidí retirarme del básquet. ENORME GRATITUD para mi familia, amigos, compañeros, DTs, staff, aficionados y todos los que fueron parte de mi vida en estos 23 años. Fue un viaje fabuloso que superó cualquier tipo de sueño. GRACIAS!", publicó Manu en su cuenta de Twitter. Mezcla de tristeza, mezcla de agradecimiento por verlo jugar, las redes sociales se llenaron de mensajes para uno de los mejores deportistas argentinos de toda la historia. En pocos minutos, el hashtag #GraciasManu se volvió tendencia en Twitter. En las últimas horas, Manu Ginobili tuvo más de 32 mil menciones en la red social del pajarito.

THANK YOU For Teaching Me What It’s Like To Be A Real PRO On And Off The Court @manuginobili The Game Will Miss You & Forever Remember You!! pic.twitter.com/ahWJxait4r