El rojo, atento al fallo, visita a Santos

Independiente, que está a la espera de la decisión de la Conmebol por los puntos en litigio del partido de ida, enfrentará hoy a Santos de Brasil en San Pablo, desde las 19.30, en busca del pase a cuartos de final de la Copa Libertadores.

El ganador de esta serie tendrá como rival en la próxima fase al ganador de River y Racing.

En el partido ida, el rojo no pudo hacer la diferencia y terminó con el marcador en cero, pero sí reclamó en la Conmebol los tres puntos por una presunta mala inclusión del uruguayo Carlos Sánchez.

Según Independiente, al mediocampista le quedaba por cumplir una de las tres fechas de suspensión en torneos de la Conmebol que tenía en su contra, algo que niega el Santos.

Si le dan la razón al rojo en el resultado de la ida pasaría a ser 3 a 0, y entonces los brasileños la tendrían cuesta arriba.

“Tenemos que preocuparnos del campo. A mí no me gustan los temas jurídicos, el traje y la corbata ya no van conmigo”, dijo Cuca, el técnico del Santos.

Respecto de lo futbolístico, el equipo de Ariel Holan llega con dos partidos sin marcar, algo que preocupa, y más que pobre actuación en la Superliga. El técnico de Independiente se ilusiona con que su equipo mejorará la puntería y se quedará con la victoria.

“Si tenemos que tener cinco oportunidades de gol y no convertimos es difícil ser competitivos”, dijo Holan tras la derrota con Defensa y Justicia, la fecha pasada.

El rojo espera una decisión favorable de la Conmebol, Santos cruza los dedos para definir la serie en la cancha.

Santos: Vanderlei - Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Robson Bambú, Jean Mota - Alison Lopes, Carlos Sánchez, Pituca, Derlis González - Bruno Henrique, Gabriel Barbosa. DT: Cuca.

Independiente: Martín Campaña - Fabricio Bustos, Emanuel Brítez, Guillermo Burdisso, Gastón Silva - Francisco Silva, Pablo Hernández, Braian Romero - Ezequiel Cerutti, Maximiliano Meza, Emmanuel Gigliotti. DT: Ariel Holan.