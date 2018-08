Acusaciones de golpes y zamarreos en una escuela

Un cruce de denuncias entre una maestra y una mamá volvieron a poner sobre el tapete las situaciones de violencia escolar, esta vez con la supuesta participación de adultos. Las acusaciones sacudieron a la comunidad de la escuela N§ 4.732, de barrio San Carlos, en el sur de la ciudad.

La docente Claudia Linares denunció públicamente en una nota a Canal 7 que recibió golpes de la madre de una alumna porque "no le gustaba cómo enseñaba".

Según describió, el primer incidente se produjo hace un mes en uno de los pasillos de la escuela. La maestra sostuvo que venía sufriendo una "persecución y hostigamiento" de la mamá. Cuando regresó la semana pasada, de acuerdo a su relato, volvió a ser atacada.

En la narración, Linares remarcó que "cuando yo estaba en el grado me increpó y comenzó a agredirme verbalmente. Luego, cuando salí sentí el ataque, que me agarraron de atrás, del pelo, y de la campera".

La docente dijo que pidió carpeta médica por un mes ya que padeció ataques de pánico. Sin embargo, afirmó que se volvió a cruzar con la madre el viernes pasado. "Cuando sonó el timbre y quise salir de mi trabajo, apareció esta señora a querer agredirme. Esta vez me dio una piña", expuso.

La otra versión

La madre apuntada negó esos hechos e informó que radicó una denuncia policial en contra de la maestra.

Dijo que Linares fue quien "violentó" a su hija hace meses, tras la cual dejó en constancia un acta en la escuela N§ 4.732, de barrio San Carlos. Sostiene que zamarreó a la alumna luego de que hubiera manifestado en diversas ocasiones que no estaba de acuerdo con la metodología de enseñanza de la docente.

"Mi planteo es que la maestra daba deberes que no había enseñado, no chequeaba las tareas, las sacaba de Google... Ese fue el reclamo que llevé a la dirección de la escuela", manifestó ayer a El Tribuno la mujer, cuyas siglas son S.T. No se brinda el nombre para proteger la integridad de la niña.

Fue a raíz de eso que, según expuso, Linares tomó del brazo a la niña y delante de su madre le dijo: "Usted anda diciendo que yo no sé enseñar. Vení, decile a tu mamá que vos sos la única que no sabés".

En la escuela de la zona sur hubo mucho malestar e incluso pegaron carteles contra la violencia escolar.

El clima en la institución

Ante las distintas versiones, El Tribuno intentó comunicarse telefónicamente con el establecimiento educativo de barrio San Carlos pero no hubo respuestas.

Algunos padres dijeron que hubo malestar en la escuela.

La madre acusada de golpear a la docente se mostró tranquila por su inocencia pero preocupada por su hija a quien ahora señalan en la escuela. Además, realizó una denuncia policial por injurias y calumnias.

En cuanto a lo sucedido el viernes, su versión fue que había ido a la escuela para reclamar que el jueves la docente señalada “había hecho dormir a los alumnos durante media mañana. Yo ni me acerqué a ella. Además no hubo testigos”.