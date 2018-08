Se renueva la presión de adjudicatarios de terrenos

El coordinador del IPV, Ángel Sarmiento, se reunió con las familias.Las explicaciones ya no alcanzan a justificar la demora en la entrega.

Las familias adjudicatarias de terrenos de El Bordo renovaron la presión ante las autoridades municipales y provinciales para exigir que se concrete de una vez la entrega de los famosos lotes.

Por eso, el coordinador del IPV, Ángel Sarmiento, mantuvo una reunión con las familias adjudicatarias de las tierras que fueron expropiadas al ingenio Río Grande, a fin de explicarles los motivos por los cuales no pudo concretarse la entrega en el plazo previsto.

La reunión se llevó a cabo en el edificio comunal con la presencia del intendente local Raúl Martínez y el presidente del Concejo Deliberante, Miguel García.

Sarmiento apuntó a los cambios negativos en la economía nacional y provincial, como los principales factores de tanta demora, dado que el plazo de entrega había sido fijado para el pasado mes de julio pasado, lo que incluía contar con servicio de agua, luz y cloacas.

Sin embargo, superado el plazo, la entrega no solo no se concretó, sino que tampoco los trabajos de colocación de los principales servicios dieron inicio siquiera.

La expropiación de los terrenos se llevó a cabo, cabe recordar, en el año 2013, mientras que el sorteo entre las familias más necesitadas y en condiciones de ser adjudicadas tuvo lugar a fines del 2015.

Desde esa fecha las 180 familias que fueron favorecidas esperaran por la entrega.

Uno de los problemas que tuvo que afrontar la hoy desaparecida Oficina de Tierra y Hábitat y que aún no está resuelto es la presencia de familias que por años estuvieron ocupando parte de esos terrenos, utilizándolos para la cría de animales. Estas familias se oponen a dejar las tierras a pesar de las intimaciones, y es la razón por la cual en diciembre del 2017 solo se pudo sortear la ubicación, entre las familias ya adjudicadas, de 75 lotes de los 180 en total.

Luego del sorteo el compromiso asumido por Sarmiento fue que en julio de este año se haría la entrega efectiva de esos 75 lotes, una vez que los servicios básicos hayan sido instalados.

"Trabajamos mucho sobre este terreno expropiado, nos encontramos con varios problemas que tuvimos que resolver, trabajamos en la planificación urbana, realizamos la mensura, construimos calles, estamos en medio de un proceso de desalojo de personas que no quieren dejar el lugar. Lamentablemente no podemos hacer nada frente a los cambios económicos", dijo.

"Estos cambios obligaron a una restricción del presupuesto. El dinero para la colocación de los servicios estaba presupuestado y por eso dimos una fecha de entrega, pero ahora nos vemos obligados a buscar alternativas. Vamos a firmar un convenio con Aguas del Norte para dotarlos al menos del servicio de agua, si podemos brindarles el agua entonces podremos concretar la entrega", manifestó.

El IPV desestima toda posibilidad de entrega de terrenos si no cuentan con los servicios básicos. Esa condición es una barrera infranqueable para cumplir con los deseos de las familias que quieren ser propietarias.

"Nosotros, como municipio, habíamos anunciado la posibilidad de la entrega de los terrenos, pero después hablando en Salta nos dijeron que era imposible hacer entrega porque no cuentan con los servicios básicos. Fue en Julio que los íbamos a entregar pero no nos permitieron; por más voluntad y deseos que tengamos, no podemos hacerlo. Porque sería imposible habitarlos sin al menos contar con el agua, por eso ahora vamos a trabajar con Aguas del Norte y si le podemos colocar el agua entonces habrá una entrega. Creemos que eso podría ocurrir los primeros meses del 2019, pero si es antes mejor", explicó a su turno el intendente Raúl Martínez.

Con respecto a los otros 105 lotes que ya cuentan con adjudicatarios de los que no pudieron sortear la ubicación por estar ocupados, Sarmiento dijo: "Hay un juicio de desalojo contra los usurpadores. Ellos aducen que son pequeños productores que por mucho tiempo estuvieron allí con sus animales. Sin embargo, pudimos comprobar que no se encuadran dentro de la figura de pequeño productor. Son conscientes de que son ocupantes ilegales y que hay un juicio en proceso, a nosotros solo nos queda esperar", concluyó el licenciado Sarmiento.