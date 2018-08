El fallo, tras el encuentro de Racing - River

La Conmebol se expedirá recién después de la revancha sobre el pedido de Racing sobre la presunta mala inclusión de Bruno Zuculini, aunque el castigo para River será como mucho una multa económica.

El organismo que rige los destinos del fútbol sudamericano no hará caso al pedido para eliminar al millonario de la Copa Libertadores y, en caso de existir una sanción, será económica.

El departamento de legales de Racing contempla la posibilidad de recurrir al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), pero lo hará una vez culminado el encuentro que se disputará este miércoles, en el estadio Monumental.

Zuculini debía dos fechas de suspensión de su paso por Racing, en 2013, y disputó los siete encuentros de la Copa sin que sus rivales lo supieran y pidieran los puntos ni que la Conmebol actuara de oficio.

Una vez que esta irregularidad saltó la semana pasada a través de la prensa, River dio a conocer que el 6 de febrero envió una nota al organismo solicitando que le informen si cinco futbolistas, entre ellos el propio Zuculini, purgaba alguna sanción.

A través de una nota de la Unidad Disciplinaria, Conmebol respondió que el único jugador suspendido era Ignacio Fernández, aunque aclaró que los clubes son los encargados de verificar que los futbolistas en cuestión cumplan sus castigos.

La decisión de Conmebol está basada en que los partidos que estuvo mal incluido Zuculini fueron los primeros dos ya que después la sanción se cumplió (artículo 19.5 de FIFA) más allá que Bruno no puede jugar la revancha y tampoco una posible ida de cuartos.

Si se hubieran dado por perdido los primeros dos de la fase de grupos, River clasificaba igual aunque lo hacía segundo por tal motivo no se aplicará un castigo como eliminarlo de la Copa Libertadores.