Coudet: "Me sentiría incompleto si ganamos en base a un reclamo"

El entrenador de Racing, Eduardo Coudet, dijo este martes que se sentiría “incompleto” si su equipo le ganara la serie a River en base a un reclamo por la mala inclusión de Bruno Zuculini.

Consultado sobre si la institución “durmió” al no hacer una presentación, fue claro al responderle a un periodista en conferencia de prensa: “¿Vos sabías? Yo no sabía. Para el caso, dormimos todos en no reclamar”.

“Así y todo, me sentiría incompleto en caso de que haya existido un reclamo. A mí me gusta jugar y que se ganen dentro de la cancha los partidos. Es algo hermoso tener partidos de esta naturaleza. No me hubiese sentido igual si avanzábamos así”, expresó.

El Chacho resaltó su postura de “siempre haberme mantenido al margen de todo lo que pasó en Conmebol”.

“Preparé el partido de la mejor manera. Me aislé y opté por pensar en River y tratar de hacer el mejor juego posible. Tenemos mucha confianza de lo que podemos dar y vamos a ir en busca de la clasificación”, manifestó.

Sin embargo, remarcó que “es la primera vez que suceden tantas cosas extrafutbolísticas en una Libertadores”, aunque en su opinión eso no le baja la cotización al certamen.

“Sigo pensando que es la Copa más difícil que me ha tocado por un montón de factores. No desprestigiemos a la Libertadores porque es importantísima a nivel sudamericano y a nivel mundial. Es nuestra Champions”, consideró.

Consultado por la presencia de Alejandro Donatti como suplente, indicó: “Lo conozco mucho y sé cuando está al ciento por ciento y cuando está al noventa y pico. La realidad es que los once futbolistas que van a arrancar son los que mejor están”.