Tevez viaja a Paraguay para calmar las aguas

Carlos Tevez forma parte de la lista de convocados para la revancha de mañana entre Boca y Libertad, en Asunción, por los octavos de la Copa Libertadores, donde es una incógnita la presencia de Ramón Ábila, con un fuerte cuadro gripal y en medio de la psicosis sobre el cumplimiento o no de una suspensión pasada.

El entrenador oficializó ayer una convocatoria con 20 jugadores, entre los que están Tevez, Ábila y Benedetto, aunque uno de los tres no estará entre los 18 que firmarán planilla.

Es que Ábila, más allá de que se retiró de la práctica matutina por un estado gripal, quedó en medio de la “psicosis” por las suspensiones incumplidas, aunque en su caso parecería estar todo en regla.

Pero como aparece en el listado con fecha de febrero de 2016 que se viralizó en los últimos días como deudor de una fecha, la dirigencia quiere certificar que no habrá ninguna mala noticia posterior.

El problema habría surgido tras la eliminación de Huracán en la Libertadores 2016 ante Nacional de Medellín, por los octavos que terminó con polémica y con cuatro jugadores del globo suspendidos: Díaz, Mancinelli, Bogado y Fritzler.

Según aquella versión, Ábila habría sido informado por el árbitro venezolano Argote luego de ese partido, y luego habría recibido una suspensión.

Ábila, después, participó de la primera fase de la Sudamericana 2017 para Cruzeiro, frente a Nacional de Paraguay.

Entonces solo resta saber si la gripe permitirá a Wanchope estar a disposición del xeneize, que viajará hoy a las 13 rumbo a Asunción del Paraguay.

Boca ganó por 2 a 0 en la ida, por lo que defenderá ese resultado para avanzar a cuartos.

La lista de convocados, entonces, tiene a Andrada y Rossi; Magallán, Goltz, Balerdi, Mas, Jara; Gago, Pérez, Barrios, Nández, Villa, Almendra, Cardona; Tevez, Ábila, Pavón, Benedetto, Zárate y Espinoza.

Esta no era una lista de convocados cualquiera. Ya no lo fue la semana pasada, cuando Guillermo canceló la conferencia de prensa del viernes y pateó la confirmación de los concentrados para el sábado, cuando sí la dio a conocer sin Tevez.

Por eso, la nómina con los que viajarán hoy a Asunción pasó a ser clave. El lunes parecía que el Apache no iba, ayer se creía que sí y finalmente tiene su lugar. “Explota todo si no lo llevan”, se rumoreaba desde el seno de Boca.

Entre una citación y otra, sin y con Tevez, pasó de todo. A los rumores de conflicto intentaron espantarlos con el discurso de que lo cuidaban para el partido ante Libertad. Pero el domingo, el Melli puso en duda la participación de Tevez en Paraguay. Inmediatamente, a la dirigencia le hicieron mucho ruido las diferencias entre los ídolos y el escándalo inesperado y tomó cartas en el asunto. Pidió que volviera la calma con la reaparición del Apache entre los convocados “para evitar un incendio”.