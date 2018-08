Con carteles con la consigna "Con mis hijos no te metas" se manifestaron en contra del proyecto de ley. Juntaron firmas para que no sancionen al legislador tras sus polémicos dichos.

Familias en contra de la ideología de género se congregaron para apoyar a Suriani: hoy no se tratará el proyecto

Una semana después de que el diputado Andrés Suriani generara un debate tras sus polémicos dichos en los que comparó a la ideología de género con el virus del Sida, padres de familia se autoconvocaron esta tarde frente a la Legislatura en su apoyo.

"Antes era el sida, hoy el nuevo flagelo de la humanidad es la ideología de género!" había escrito el diputado en sus redes sociales, lo que provocó el repudio de distintos sectores públicos y privados y pudiendo incluso ser sancionado por la Cámara de Diputados. Fue así que el Observatorio de Padres Federal convocó a una manifestación en contra de la ley de Perspectiva de Género y Nuevas Masculinidades -por la que se había expresado Suriani- y en apoyo del cuestionado legislador.

"Suriani se ha jugado por nuestra causa. No por bandería polítca sino porque simplemente se jugó por una causa que es nuestra. Queremos apoyar a un hermano que es el único quien lucha por esta ley. Es importante que reaccionemos como padres", expresó el referente de este colectivo René Castellón entre cánticos que decían: "Se siente se siente, Suriani está presente" .

También informó que presentaron 2.000 firmas digitales para que no sancionen a Suriani.

No se tratará hoy el proyecto

El proyecto que propone que se incluya en la ley de Educación provincial de Salta la perspectiva de género y las nuevas masculinidades finalmente no fue tratado esta noche y volvió a comisión para estudiarse con mayor profundidad.

Se trata de una iniciativa de la diputada provincial Silvia Varg (Salta Nos Une) quien había dicho al respecto: “Es un paradigma que modifica la concepción de resolver problemas sin acudir a la violencia. Se trata de hombres con una nueva mentalidad donde no prime la fuerza sino la razón y el diálogo”, explicó. “Queremos una sociedad menos violenta. Lamento que quieran hacer política con un tema tan sensible”. “Se está queriendo ir en contra de la legislación vigente en Argentina. Debemos disponernos a salir del desconocimiento y analizar las posibilidades que ofrece la enseñanza con perspectiva de género. El mundo no se detiene, el rechazo por parte de un sector de la sociedad no nos frenará, los salteños debemos avanzar”, concluyó Varg.