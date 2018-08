Consejos para una compra segura de un celular 

A partir de hoy, todos los celulares que sean denunciados como perdidos, robados o falsificados serán bloqueados y no podrán funcionar con ninguna red móvil del país.

Desde El Tribuno te damos algunos consejos para evitar malos momentos.

Comprobación

Si se busca adquirir un equipo a través de un revendedor no oficial, tanto online como en un local, se debe chequear que el número de serie electrónico único (IMEI) del teléfono no esté en la lista de bloqueados. ¿Cómo hacerlo? Sólo debes ingresar el número de IMEI en www.enacom.gob.ar/imei para verificar que no esté bloqueado.

Procedimiento

Marcando *#06* se puede acceder al IMEI; en la web www.enacom.gob.ar/imei se puede verificar que no esté bloqueado.

Constancias

Se debe probar la tarjeta SIM propia en el equipo que se está por adquirir para verificar que funcione. Finalmente se debe exigir al vendedor una factura en la que conste el número de IMEI del equipo que se adquiere y conservarla para presentarla, en caso de ser necesario