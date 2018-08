Figallo, en el equipo de la semana del Rugby Champioship

“La destreza de Figallo en los scrums fue impresionante y en una ocasión su dominio sobre Mtawarira puso la plataforma (pick and go), para uno de los intentos de Bautista Delguy que finalizó en try. Figallo también brilló en la defensa con 10 tacleadas y venció al centurión All Black Owen Franks”. Esta fue solo una reseña del sitio Planet Rugby, el sitio especializado, con el que destacó a Juan Figallo como uno de los mejores jugadores de la segunda fecha por lo cual fue incluido en el equipo ideal.

En esta formación, el seleccionado argentino metió siete jugadores (Guido Petti, Matías Moroni, Bautista Delguy, Agustín Crevy, Marcos Kremer y Gonzalo Bertranou), superando a los All Blacks, con seis jugadores, mientras que Springboks y Wallabies tienen solo un jugador elegido.

Chipi Figallo, que volvió a su club inglés Saracens, será el gran ausente de Los Pumas en los próximos partidos frente a Nueva Zelanda y Austrlia, como visitante.

El que continúa en el equipo es el otro salteño, Diego Fortuny, quien formó parte de la delegación de 30 jugadores que partirán en la madrugada de este jueves a Oceanía.

Cabe recordar que entre los convocados reaparecen algunos lesionados como el tercera línea Juan Manuel Leguizamón, el centro Matías Orlando y el hooker Julián Montoya.

Los Pumas partirán mañana hacia Nueva Zelanda. El partido ante los All Blacks, por la tercera fecha del Rugby Championship, se jugará el sábado 8 de septiembre, a las 4.35 hora argentina. Una semana más tarde visitarán a los Wallabies, a las 7.