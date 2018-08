Peluqueros cortan el pelo por $50 y donan todo lo recaudado

Miembros del Centro de Peluqueros de Metán están por estos días embarcados en una actividad solidaria: cortan el cabello solamente por $50. Lo hacen en la Casa de la Cultura y lo recaudado será donado para que un vecino pueda recuperar la vista. La actividad se desarrolla en el marco de la Semana del Peluquero. Hasta el jueves, de 15 a 17, estarán desarrollando esa tarea.

"Decidimos desarrollar esta actividad con un fin solidario. Es una forma más de integrar nuestra institución a la sociedad", dijo Alberto Coronel, presidente del Centro de Peluqueros de Metán. De la iniciativa están participando Rodolfo Barroso, José Barroso, Aída Mateo, Myriam Chávez y el mismo Coronel.

En la primera jornada del lunes le cortaron el cabello a 12 grandes y chicos y esperan una mayor concurrencia para hoy y mañana.

Buena iniciativa

"Estoy participando de esta iniciativa porque me parece algo muy bueno. Lo recaudado es para un vecino que necesita un tratamiento en el exterior y para nosotros es muy positivo porque nos llena el espíritu hacer obras de caridad", dijo Aída Mateo a El Tribuno.

"Yo hace 40 años que soy peluquera, ya dejé pero hago esto porque me gusta y siempre estamos tratando de ayudar", destacó.

El cierre de las actividades de la Semana del Peluquero se va a hacer el viernes en la Casa de la Cultura, con entrega de reconocimientos a los trabajadores de ese rubro y con espectáculos para deleitar a los asistentes.

El viaje de Juan

Toda la comunidad de San José de Metán se unió, con el apoyo de instituciones y funcionarios, pero no fue suficiente. Juan Marcelo Vizcarra, de 42 años, no pudo viajar a China en la fecha que tenía previamente asignada porque no logró juntar el dinero necesario para acceder al tratamiento con células madre que debe hacerse en ese país. Pero ya tiene un nuevo turno.

Este vecino de San José necesita de la solidaridad de todos los salteños para poder recuperar la vista. Solamente pudo terminar la primaria en la escuela Marco Avellaneda, debido a que desde pequeño su visión tiene menos del 20% de capacidad porque sufre una atrofia de papila bilateral.

Su esperanza de volver a ver es un tratamiento con células madre, que se hace en China, con un costo de US$45.000, con el que se buscará regenerar el nervio óptico.

Hubo eventos deportivos, festivales, rifas y otras actividades para recaudar fondos. Ahora buscan provincializar la campaña para tratar de obtener el dinero necesario entre todos los salteños, dado que representa más un millón de pesos.

También sus familiares habilitaron una cuenta en el Banco Nación para los que deseen colaborar. Está a nombre de Vizcarra, Juan Marcelo y el número de CBU es 0110363030036311883879.

Juan Vizcarra ya tiene un nuevo turno para someterse al tratamiento en el Wu Medical Center, en Beijing.

Incluye tres implantaciones de células madre neurales por punción lumbar, 3 veces implantes de células madre mesenquimales por vía intravenosa, además de todas las pruebas de laboratorio, entrenamiento diario de rehabilitación, tratamiento y medicación diaria.