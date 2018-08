Salta continúa consolidando su posición en minería

Hasta el 31 de agosto Salta va a ser sede de un evento científico de alto nivel internacional, que va a reunir a geólogos que se destacan en el mundo por el estudio del origen de los yacimientos minerales. La información que generan estos profesionales es muy útil no solamente para saber más sobre nuestro planeta, sino porque ese conocimiento sirve para la toma de decisiones, ya sea para los inversores o para los gobiernos que tienen la administración y desarrollo de una política minera.

Pero además, el "15th Symposium of the International Asociation on the Genesis of Ore Deposits" tiene un condimento especial para la provincia, ya que es la primera vez que este evento se hace en Latinoamérica. La postulación a esta importante convención fue realizada en Kunming (China), sede de la edición anterior, y posteriormente Salta ganó por unanimidad a competidores como Austria y Croacia.

Durante el primer día de conferencia El Tribuno dialogó con Carolina Sánchez, que el 2 de julio de este año se hizo cargo de la Secretaria de Minería de la Nación. La funcionaria comentó que desde el Gobierno nacional opinan que la minería es uno de los ejes fundamentales para desarrollar las economías regionales en el noroeste y que se debe integrar a los distintos procesos productivos.

"La integración de la Secretaría de Política Minera a un ministerio de producción tiene el sentido también de desarrollar todo lo que son las cadenas de valor alrededor de la minería y generar oportunidades de empleo y arraigo de la población en su lugar de origen", destacó la funcionaria.

Factor de desarrollo

Desde el Gobierno nacional, según Sánchez, están trabajando para que la minería pueda ser un factor más de desarrollo que contribuya al crecimiento del país. Este año el informe Fraser -considerado el más serio a nivel mundial- posicionó a Salta en el puesto 45 a nivel mundial como destino con las mejores condiciones políticas y geológicas para desarrollar inversiones mineras después de Chile y Perú. Pero pese a las condiciones que presenta el país para el desarrollo minero, todavía hay que ajustar algunos mecanismos para que se pueda crecer.

"En el país nos falta instalar una cultura minera, si nos comparamos con países de la región, por ejemplo Chile, que tiene una tradición minera muy desarrollada, que tiene una sociedad preparada para el asiento de la actividad. Nosotros necesitamos dialogar con la sociedad para que entienda a la minería como un factor más de desarrollo; ni el único, ni el mejor, sino un factor más de desarrollo en base a nuestros recursos naturales", aseguró Carolina Sánchez.

La funcionaria nacional también consideró que falta fortalecer las instituciones y brindar marcos regulatorios claros para que el inversor los conozca y se ajuste a ellos.

"Trabajamos para generar un clima propicio para que las inversiones mineras lleguen al país. Con la eliminación de las retenciones al sector se logró prolongar la vida útil de algunos proyectos de explotación minera que ya estaban en funcionamiento en nuestro país y la reevaluación y reactivación de los mismos, lo que se traduce en la continuidad de empleo y su impacto positivo en las economías regionales", asintió.

Falta infraestructura

El geólogo y actual titular del Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar), Julio Ríos Gómez, destacó a Salta como una ciudad que brinda una serie de condiciones para poder traer este tipo de eventos. "Está abierto para el turismo, tiene buena hotelería, tiene un centro de convenciones de primer nivel y está situado en un lugar muy importante en relación a la región norte minera de este país", agregó el funcionario.

Julio Ríos Gómez afirmó que Salta es una de las provincias con mayor potencialidad geológica minera, a pesar de que recién están terminando de construirse un par de yacimientos que se van a poner en marcha. "Estratégicamente el lugar que tiene Salta, la conexión que tiene hacia los distintos océanos, tanto el Pacífico como el Atlántico, es importante y vital para la actividad minera. Salta es una verdadera perla en el norte argentino", destacó el funcionario.

Pero el titular del Segemar afirmó que la situación minera en la provincia es "casi excepcional", porque al margen de la riqueza en litio que hay, que es casi el mineral estrella en la región por la importancia que tiene en el mundo, la provincia tiene excelentes yacimientos de oro, plata y de cobre.

"Las perspectivas son muy grandes y las posibilidades son mayores. Le está faltando mejorar un poco la infraestructura, es por eso que la Nación está tratando de trabajar junto a la Provincia, para generar mejor infraestructura que no solamente pasa por red vial. También se necesitan por ejemplo redes eléctricas", comentó Julio Ríos Gómez .

El funcionario también explicó que para incrementar su potencial como destino minero, se debe apuntar a la capacitación de los recursos humanos. "Generar personas que tengan capacidades de conocimientos, y no necesariamente tienen que ser especialistas en el tema minero, pero sí necesitamos gente que esté formada en la parte técnica", finalizó.

