En homenaje a Ginóbili, San Antonio celebrará el Manu Day

Manu Ginóbili marcó una verdadera era en la NBA, algo que quedará claro mañana, con el histórico homenaje que le realizará la ciudad de San Antonio, a días de haber anunciado su retiro de la actividad profesional.

Ron Nirenberg, alcalde de la ciudad, anunció en su cuenta de Twitter que el 30 de agosto se celebrará el Manu Ginóbili Day. ‘El jueves honremos a un jugador que fue ejemplo de sacrificio, caballerosidad deportiva y del puro disfrute del juego. Súmense, fanáticos del deporte‘, escribió el funcionario.

Manu, de 41 años, ganó cuatro anillos de la NBA con los San Antonio Spurs y participó de dos All-Star Game (2005 y 2011). También fue nombrado el Sexto Hombre del Año en 2008. Ginóbili culminó su paso por la NBA con promedios de 13,3 puntos, 3,8 asistencias y 3,5 rebotes por partido.

El bahiense se convirtió en uno de los siete jugadores en la historia de la liga estadounidense en disputar al menos 16 temporadas en una misma franquicia. Los otros fueron Kobe Bryant, Tim Duncan (fueron compañeros de equipo), John Havlicek, Reggie Miller, Dirk Nowitzki y John Stockton.

Se estima que este no será el único homenaje que tendrá Manu Ginóbili. Los Spurs podrían retirar la camiseta número 20, y en cinco años podría ser candidato a ingresar al Salón de la Fama.

Thank you @manuginobili for exemplifying what’s best about professional sports & demonstrating true grit for the last 16 seasons with the #SanAntonio @spurs



✅ 4x NBA Champion 🏆🏆🏆🏆

✅ 2x Olympic Medals🥇🥉🇦🇷

✅ 2x All-Star

✅ 2x All-NBA

✅ Sixth Man of the Year#GoSpursGo https://t.co/5OklbkfwXi