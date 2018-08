Sáenz confía en que la ciudad se inundará menos este verano

Esta mañana, el intendente de Salta, Gustavo Sáenz, informó los avances de las obras que se llevan adelante en la ciudad en el marco del Plan de Manejo de Cuencas con el fin de mitigar las inundaciones. Se trabaja en la construcción de 4 microembalses ubicados en los campos militares, el canal España, el canal Tineo y la cisterna de la plaza Gurruchaga.

En su discurso, el jefe comunal señaló: “hace 2 años y medio atrás nos comprometimos a hacer obras que eran importantes para la ciudad y las estamos haciendo. Costó mucho conseguir el financiamiento. Pero estamos haciendo un plan integral de desagües que no se hizo en 50 años. La ciudad creció más de la media del país y lamentablemente los distintos gobiernos no le dieron la importancia que tienen estas obras”.

Y explicó que se debe dividir en dos etapas los trabajos que realiza el municipio, “por un lado, el Plan Maestro de Desagües Pluviales, un estudio de las cuencas y canales de la ciudad que se está realizando a través del financiamiento que conseguimos del DINAPREM. Cuesta más de 10 millones de pesos realizar el proyecto ejecutivo. Seguramente servirá a los gobiernos que vengan, tanto provinciales como municipales para solucionar un problema que beneficiará a la capital salteña y a toda el área metropolitana. Además, permite planificar las obras, darle prioridad, saber por dónde empezar y hacia donde se apunta”.

También hizo referencia a las obras que se llevan a cabo en la ciudad: “tenemos avanzada la cisterna de la plaza Gurruchaga, que va a ayudar a esa zona. El canal Tineo está en ejecución, los otros días estuvimos recorriendo las represas que se realizan en los campos militares que ayudarán a disminuir el ingreso de agua en toda la zona Noroeste de la ciudad. Ya comenzamos con las obras complementarias de canal España y en los próximos días comenzaremos con el canal propiamente dicho”.

El intendente recordó que en este gobierno gestionó “muchísimo para lograr tener el financiamiento de estas obras. Podemos decir con orgullo que la ciudad de Salta, nunca recibió tantos fondos federales como ahora”. Además, pidió disculpa a los vecinos que se ven afectados por las obras y también les pidió paciencia.

Por último, indicó: “Entendemos que hay que planificar la ciudad que queremos y avanzar en esa dirección para que el crecimiento sea el correcto y de manera ordenada. Queremos una ciudad accesible, una ciudad que no se inunde, una ciudad llena de árboles que la disfruten los salteños y los turistas. No pensamos en el cortoplacismo, porque creo que es el peor daño que hizo la política, hacer obras de coyuntura, que tapen distintos baches, en la gestión hace falta pensar en el mañana. No puedo dejar de agradecer el financiamiento de estas obras que se realizan con fondos nacionales”.

Estaban presentes además, el jefe de Gabinete, Luis María García Salado; el secretario de Gobierno, Ricardo Villada; el secretario de Obras Públicas, Wanny Caramella; el coordinador de Intendencia, Pablo Outes y el subsecretario de Contrataciones, Álvaro Gallardo.