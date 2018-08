Tevez: “Cuando vea que no le hago bien a Boca, me iré”

Carlos Tevez, delantero de Boca, se mostró muy tranquilo antes de partir rumbo a Paraguay, donde mañana enfrentarán a Libertad por los octavos de final de vuelta de la Copa Libertadores.

El quiebre en la relación entre el Apache y Guillermo Barros Schelotto es prácticamente un hecho, aunque el delantero xeneize no quiso polemizar y expresó: “Cuando vea que no le hago bien a Boca, me iré”, expresó.

El delantero consideró que “lo más importante es que al club le vaya bien” y manifestó que “uno siempre quiere jugar pero tengo claro el momento”.

“No fue necesario hablar demasiado con Guillermo. No pregunto cuando juego y tampoco voy a preguntar si no estoy. Yo tengo que trabajar y tratar de hacer todo lo posible para demostrar que puedo”, indicó Tevez en declaraciones con Radio La Red.

El delantero afirmó que “Boca está por encima de todos” y opinó que está “preparado para jugar ya que hice una muy buena pretemporada sin haber faltado uno solo día”.

“Me voy a esforzar para rendir si me toca. Tampoco es que uno está mal o no rinde. No jugué mucho”, cerró.