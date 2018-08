Conmebol rechazó el pedido de Racing

El organismo decidió no darle curso a la protesta de la academia por la supuesta mala inclusión de Zuculini en River.

La Conmebol resolvió no hacer lugar a la presentación de Racing por la presunta mala inclusión de Bruno Zuculini y la suerte ante River se definirá en la cancha.

Mediante una resolución del Tribunal de Disciplina, el organismo que rige los destinos del fútbol sudamericano decidió no darle curso a la solicitud de la academia.

Basándose en que Zuculini había jugado sin estar habilitado todo la Copa Libertadores, Racing había solicitado descalificar al millonario del certamen, pero la medida no prosperó.