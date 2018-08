Benedetto volverá a ser titular en Boca 

El Pipa, después de 284 días, estará en el once que enfrentará a Libertad de Paraguay, por octavos de final de vuelta de la Copa Libertadores.

El delantero Darío Benedetto regresará a la titularidad después de 284 días y aseguró tener “un poco de ansiedad” por jugar el partido en el cual Boca visitará mañana a Libertad de Paraguay por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

“Estoy tranquilo, pero tengo un poco de ansiedad por el partido. Me preparé para esto y físicamente estoy bien”, revelo el futbolista, quien además remarcó que Boca irá a buscar la victoria.

En diálogo con la prensa antes de viajar hacia Paraguay, el atacante del elenco de La Ribera indicó: “Tenemos una ventaja importante que logramos da local, pero no está terminada la fase por eso trataremos de hacer un buen partido y sacar un triunfo”.

Boca venció a Libertad por 2 a 0 en el encuentro de Ida, mañana buscará la clasificación a la próxima instancia de la Copa Libertadores y Benedetto remarcó que “va a ser un partido difícil como fue en La Bombonera”.

La presencia del delantero es la gran novedad en Boca ya que reaparecerá en el once titular luego de recuperarse de una rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha que sufrió en noviembre del año pasado y de una tendinitis aquileana que lo volvió a sacar de las canchas en plena pretemporada.