No hubo acuerdo entre el Gobierno y los docentes universitarios

El Gobierno y los sindicatos de docentes universitarios retomaron hoy la reunión paritaria en el Palacio Pizzurno pero no llegaron a un acuerdo, por lo cual retomarán las conversaciones.

A la salida del encuentro, los gremios ratificaron el paro hasta el 1 de septiembre en todos los establecimientos educativos del país y la marcha que harán este jueves a Educación.

De la reunión no participó el ministro de Educación, Alejandro Fincchiaro, y en su lugar estuvo la secretaria de Políticas Universitarias, Danya Tavela.

Según trascendió en el encuentro el Gobierno evitó hablar de aumentos con porcentajes y ofreció sumas fijas no remunerativas ni bonificables, lo cual fue rechazado por los gremios.

Sergio Zaninelli, dirigente de la CONADU Histórica, dijo a TN que la reunión "fue una nueva falta de respeto". "Pensamos que iba a haber una propuesta mejoradora, pero llegamos y nos manifestaron que pasábamos a un nuevo cuarto intermedio hasta el viernes", contó.