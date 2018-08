Martínez: “Los cambios que me pidió Sampaoli me hicieron bajar el nivel futbolístico”

Lautaro Martínez, actual delantero del Inter de Italia, es una de las figuras que prometen el recambio en la Selección argentina.

Su paso por la academia le permitieron ilusionarse con la posibilidad de integrar el plantel que participó de la Copa del Mundo.

Las constantes visitas de Jorge Sampaoli al Cilindro de Avellaneda y la consideración del DT como una de las alternativas en la ofensiva fomentaron las esperanzas, pero el llamado nunca llegó.

“Sampaoli nunca me dijo que estaba lento. Me dolió quedar afuera del Mundial”, confesó en diálogo con Fox Sports, dejando en claro que las excusas del técnico de Casilda para no convocarlo fueron argumentos débiles y sin sustento.

Luego, Martínez se refirió a las reuniones que tuvo con el entrenador, las cuales no fuera nada positivas por las exigencias que le imponía Sampaoli: “Los cambios que me pidió me hicieron bajar mi nivel futbolístico”, explicó.