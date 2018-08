Alfredo Casero habló de censura a su obra: "Es una actitud fascista leninista"

"Va a estar hasta que tenga ganas. Y va a decir lo que se le ocurra. Va a seguir acá porque no puede ser que le sigan levantando obras, manga de fascistas de cuarta que levantan obras de teatro". Así fue la presentación que hizo Jorge Lanata, anunciando la presencia de Alfredo Casero en los estudios de Radio Mitre. Y en clara referencia a la censura de su obra de teatro.

El actor iba a presentar su unipersonal ¿De qué no se puede hablar? en Salta y Tucumán, pero en ambos lugares le cancelaron las funciones después de las declaraciones que el actor hiciera sobre las Abuelas de Plaza de Mayo. "Se pusieron directamente en frente para que no haga nada, eso es lo raro. Siempre hay alguno que trata de pararlo. Es innegable", aseguró Casero sobre el levantamiento de su unipersonal.

Cuando uno de los columnistas del programa que conduce Lanata le sugirió la posibilidad de realizar su unipersonal en teatros municipales, el humorista enfatizó que "la micro militancia atiende el teléfono al público que quiere sacar entradas, pero asegura que el espectáculo no se hace". Y explicó: "No podés demostrar que la gente se fue por eso y dicen que no hay entradas vendidas".

"Lo que más bronca me da no es el hecho de que no funcione una plaza (teatral), sino que lo peor es que haya alguien que diga: 'Vos no vas a trabajar acá por lo que dijiste' -continuó Casero-. Eso es lo más raro: tener que pagar por lo que decís".

El actor también habló de la posibilidad de hacer su obra en el Luna Park, pero lo desestimó al afirmar que "muchos artistas lo hicieron vendiéndole 1500 entradas a dos o tres sindicatos". Y se explayó: "Prefiero seguir haciendo mi porquería con la misma… Me han pasado cosas mucho peores y no las denuncio. Esto que denuncio no es por mi trabajo solamente, sino porque es una actitud absolutamente fascista leninista".

Por el levantamiento de su obra en una universidad de Tucumán, Casero acusó al ex gobernador de la provincia y actual senador Jorge Alperovich. "Lo extraño es una universidad que se dedica a defender los Derechos Humanos y levanta una obra que se llama ¿De qué no se puede hablar?, y se la levanta porque el tipo (por él) dijo algo que no era conveniente. Fue una bajada directamente Alperovich. Tienen miedo. Aparentemente, a estas señoras (por las Abuelas de Plaza de Mayo) no se las toca", dijo.

Por último, el autor de "Queremos flan", la alegoría que encontró mucha repercusión en las redes, se mostró fuerte a la hora de hablar de su trabajo: "Cada vez me pegan más y yo cada vez me muevo más. Me tengo que defender más, porque mientras más te tiran de atrás, más vas para adelante".

