Melconian: "En dos años y medio entre atesoramiento y turismo se fueron 80.000 millones de dólares"

El ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian aseguró hoy que la aprobación del Presupuesto 2019 "no arreglará nada" y le pidió al Gobierno deje de poner "lo comunicacional por encima del contenido".

"El que no entiende de economía en el Gobierno debe correrse", afirmó y realizó críticas a la gestión anterior, pero también apuntó contra la administración de Mauricio Macri.

Melconian señaló que la Argentina está frente a un problema macroeconómico que le costará resolver y que fue provocado por temas heredados del gobierno anterior y por la "mala praxis" de la gestión actual.

"Lo macro lo dividiría. En primer lugar, nunca se terminó de ajustar la herencia porque no se quiso o porque no se pudo. Y se complicó evidentemente con lo que alguna vez definimos como mala praxis", dijo Melconian en declaraciones a Radio Mitre.

El economista también cuestionó la utilización que hizo la gestión Macri de las Letras del Banco Central (Lebac) cuando Federico Sturzenegger estuvo al frente de la autoridad monetaria.

"Las Lebac son escondendoras de déficit fiscal. Y cuando se dan vuelta, te matan", advirtió el ex funcionario al explicar la salida de capitales que se está registrando en la economía por el abandono de los inversores de sus posiciones en pesos.

"Nadie nunca resolvió la tradicional bimonetariedad de la economía, que estuvo brava estos dos años y medio. En dos años y medio, entre atesoramiento y turismo, se fueron 80.000 millones de dólares. De los cuales, el último tiempo el BCRA vendió 20.000 millones", dijo Melconian.

El economista consideró que los funcionarios de la alianza Cambiemos "pecaron de inocencia" tras acordar un programa económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por considerar que todo estaba resuelto.

"Siempre fue clave que el acuerdo estaba hecho para que baje el riesgo argentino y que Argentina pueda retomar el mercado voluntario para complementar lo del Fondo", aseguró Melconian al opinar sobre la situación económica actual.

Y en ese sentido aclaró que no se puede intentar resolver en diez días lo que nos e hizo en casi tres años de gestión política y económica del país, y advirtió a los funcionarios: "En este escenario, más que confianza falta plata".

"Creo en Vaca Muerta, pero no hay que vender espejitos de colores", sostuvo Melconian sobre el anuncio que salió a realizar el Gobierno sobre que del megayacimiento no convencional saldrán 30.000 millones de dólares por año cuando su producción esté a pleno.

Melconian analizó que "desde el primer día teníamos clarito que esto se comía un Gobierno entero".