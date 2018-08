Economistas advierten que el anuncio de Macri solo permite ganar tiempo, pero no resuelve el problema

Economistas salieron a advertir este miércoles que el anuncio del presidente Mauricio Macri sobre el financiamiento para 2019 permite al Gobierno ganar tiempo pero no resuelve el problema que está generando la corrida.

El jefe de Estado anunció este miércoles un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para "adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo". A partir de ese anuncio en el mercado financiero y los economistas esperaban que el Gobierno brinde detalles para saber con cuánto dinero contará finalmente Cambiemos en 2019 para financiar el pago de la deuda y la gestión.

Eduardo Levy Yeyati, fundador de la consultora Elypsis, consideró que con el adelantamiento de fondos del Fondo Monetario Internacional (FMI), el foco de riesgo pasa de 2019 a 2020.

"No resuelve el problema fiscal, pero da tiempo a verificar el crecimiento de las exportaciones y ver los efectos del tipo de cambio sobre el balance externo", analizó el economista.

Federico Furiasse, director del Estudio Eco Go, pidió al Gobierno que brinde cuanto antes "detalles y números finos" sobre lo anunciado por Macri esta mañana para despejar todas las dudas que quedaron sobrevolando en el mercado. "No podemos arriesgar a que suban dólar y riesgo país después del anuncio del Presidente que se tendría que haber hecho hace tres semanas, y con el Banco Central corriendo de atrás vendiendo reservas", dijo Furiasse.

Martín Redrado, ex presidente del Banco Central, aseguró que mientras el enfoque de la política cambiaria sea "que el dólar haga su trabajo para corregir los desequilibrios externos", seguirá con esta tensión sobre la economía argentina.

"Es preciso renegociar este capítulo con el FMI", opinó Redrado y agregó: "El presente enfoque de política cambiaria desconoce la idiosincrasia argentina. Cuanto más sube el dólar, mayor es el incentivo a comprar. No usemos recetas únicas. Cada país tiene sus condicionantes".

"La situación es crítica"

El exviceministro de Economía Carlos Rodríguez aseguró que "lo más sabio es esperar que la cosa siga y esperar el overshooting". En ese contexto, el economista sostuvo que "podría haber otras salidas pero Cambiemos carece de idoneidad para implementar nada". Asimismo, el analista financiero Christian Buteler consideró que "si esto no te hace meter un cambio, nada lo hará".

Por su parte, Miguel Boggiano consideró que el dólar "probablemente continúe con su camino alcista" por lo que anticipó que se "va a generar nuevas oportunidades de compra en dólar futuro".

En tanto, Martín Vauthier sostuvo que la situación en materia cambiara y de confianza de los mercados "es crítica" pero que "está lejos de ser 2001". En ese sentido, el director de la consultora EcoGo señaló que "el sistema financiero no está dolarizado y los vencimientos en dólares son muy bajos como para pensar en un default".



Con esta nueva devaluación del peso, los interrogantes de los analistas también apuntaron hacia la inflación futura. En ese contexto, Amilcar Collante lanzó: "El dólar subió 100% en un año. ¿Cuánto será la inflación de 2018?".

El dólar puede tener un freno intermedio acá "en esta zona". Pero muy probablemente continúe después su camino alcista. Esto va a generar nuevas oportunidades de compra en dólar futuro. Los interesados en el informe que vamos a hacer, comenten este tweet. — Miguel A Boggiano (@Miguel_Boggiano) 29 de agosto de 2018

La cotización del dólar es el termómetro de la mala praxis y el pésimo programa económico del gobierno. No se puede saber, pero probablemente alrededor de un cuarto del tipo de cambio sea torpeza macroeconómica. Me parece que me quedo corto...váyase a saber. — Diego Giacomini (@GiacoDiego) 29 de agosto de 2018