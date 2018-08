Boca, por el pase con Gago y Benedetto

Boca Juniors visitará hoy, desde las 19.30, a Libertad de Paraguay, que se jugará su última carta en la revancha por los octavos de la Libertadores, en el estadio Defensores del Chaco. Los organizadores admiten que habrá mayoría de público xeneize.

En la ida, Boca triunfó 2 a 0, con goles de Ábila y Zárate.

El local, integrado en gran parte por veteranos que sentaron filas en la Selección paraguaya, no desentonó en su visita a Buenos Aires. Los guaraníes consideran que el resultado del partido de ida “es remontable”.

Para el arquero Rodrigo Muñoz, Boca Juniors no viene de realizar grandes partidos. “En lo futbolístico no están bien. Ojalá que hoy no sea la excepción”, dijo.

“Sabemos que podemos dar vuelta el resultado. Nos dimos cuenta en los minutos finales del partido de ida, cuando los apretamos. Tuvimos chance y por poco no volvimos con algún gol”, subrayó.

Boca será dirigido en Asunción por Gustavo Barros Schelotto, por la suspensión de su hermano Guillermo, por haber hecho ingresar tarde a su equipo al campo de juego en el partido de ida.

En Boca se anuncian los esperados retornos de Fernando Gago y Darío Benedetto. Ambos vuelven a las lides internacionales después de soportar largas lesiones.

Benedetto regresará hoy a la titularidad después de 284 días, y aseguró tener “un poco de ansiedad”.

“Estoy tranquilo, pero tengo un poco de ansiedad por el partido. Me preparé para esto y físicamente estoy bien”, revelo el Pipa.

La presencia del delantero es la gran novedad en Boca, ya que reaparecerá luego de recuperarse de una rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha, que sufrió en noviembre del año pasado y de una tendinitis aquileana que lo volvió a sacar de las canchas en plena pretemporada.

Por otra parte, Ramón Ábila está habilitado para jugar la revancha frente a Libertad, según opinó un dirigente del equipo paraguayo.

Wanchope, cuya situación no está clara porque en Boca creen que “puede deber” una fecha de suspensión, estaría en condiciones de salir a la cancha.

Carlos Giovine, dirigente del elenco guaraní que efectuó las consultas pertinentes en Conmebol, indicó en declaraciones a AM 730 de su país: “Revisamos la situación del futbolista Ábila y lo que tenemos es que el futbolista está habilitado”.

Hoy también, desde las 21.45, jugarán Palmeiras - Cerro Porteño. El equipo brasilleño ganó en la ida por 2 a 0.

Libertad: Rodrigo Muñoz - Luis Cardozo, Paulo Da Silva, Antolín Alcaraz, Salustiano Candia - Egidio Arévalo, Crisian Riveros, Matías Espinoza, Juan Manuel Salgueiro - Antonio Bareiro y Oscar Cardozo. DT: Eduardo Villalba.

Boca Juniors: Esteban Andrada - Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán, Emmanuel Mas - Fernando Gago, Wilmar Barrios, Nahitan Nandes, Christian Pavón - Darío Benedetto y Mauro Zárate. DT: Gustavo Barros Schelotto.