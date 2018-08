Caputo sigue sin poder frenar el dólar y suma críticas del mercado

El dólar no encuentra techo y ya supera los $32 en las pizarras de los bancos. La divisa estadounidense sumó ayer su séptima jornada consecutiva en alza, en medio de una mayor demanda de cobertura producto de las dudas respecto de si el Gobierno logrará conseguir los fondos necesarios para cumplir con su programa financiero hasta fines de 2019 y del cierre de mes.

El Banco Central vendió otros u$s200 millones ayer pero -nuevamente- no logró frenar el avance de la divisa. Lo que sí consiguió fue una lluvia de críticas por parte de operadores y analistas, que cuestionan la previsibilidad y poca contundencia de sus intervenciones y la "dilapidación" de reservas producto de su errático accionar.

"Estar vendiendo reservas a cuentagotas sin estabilizar el riesgo país, corriendo de atrás el dólar, me parece que es muy peligroso en este contexto de altos vencimientos de Letes en dólares de corto plazo y con un mercado que sigue teniendo dudas en torno a cómo se va a cerrar el programa financiero de acá a 2019", señaló el economista Federico Furiase, director de Eco Go.

"La agenda debería concentrarse en tratar de estabilizar los mercados dando certidumbre en torno al cierre del programa financiero de acá a fines de 2019, tratando de negociar adelantos de desembolsos del FMI o líneas de liquidez contingentes, sin seguir perdiendo reservas", agregó.

El dólar mayorista trepó ayer 38 centavos, hasta un nivel nunca antes visto de $31,35, mientras que el billete en las pizarras de los bancos cerró a un promedio récord de 32,05 pesos.

En alza

En los dos primeros días de a semana, la divisa estadounidense acumula un alza de 45 centavos y el BCRA lleva vendidos u$s410 millones.

"Este sistema de licitaciones es previsible para los operadores del mercado y hace que se opere mayor volumen que el que genuinamente se necesita, y los traders siguen haciendo su negocio", afirmó Fernando Izzo, director de ABC Mercado de Cambios.

Ayer el Central realizó dos subastas, por u$s300 millones. En la primera, apenas pasadas las 13, los bancos se llevaron u$s100 millones a un precio de corte promedio de $31,2592; y en la segunda, casi sobre el cierre de la rueda, se adjudicaron otros u$s100 millones a un promedio de 31,4365 pesos.

"El Banco Central no tiene una estrategia clara y eso es lo que más preocupa. Está todo el Gobierno a la espera de esos fondos que pueda adelantar el FMI o algún fondo adicional que permita cerrar el programa financiero, y mientras tanto están intentando que la suba del dólar no sea tan alta", afirmó Martín Alfie, economista jefe de Radar Consultora.

"Pero la verdad es que la estrategia de vender reservas y que el tipo de cambio igual suba no parece ser la correcta, porque en realidad genera más incertidumbre", indicó.

Las reservas internacionales del BCRA finalizaron ayer en u$s54.695 millones, con una caída de u$s449 millones respecto del lunes.

Fuente: BAE Negocios