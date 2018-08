Despido por delitos

Aunque usted no lo crea, en este país mucha gente comete delitos. Algunos los perpetran empresarios, pero también los empleados tienen sus deslices. No nos ocuparemos de los ilícitos de los empresarios que para eso ya sobran cuadernos. En el ámbito laboral, las hipótesis que pueden afectar a los empleados y que nos interesan son dos: delitos externos a la empresa, (pero con arresto) y delitos vinculados a la empresa (con o sin detención). Examinaremos el primero de los supuestos mencionados: cuando existe privación de la libertad por delitos que no han sido cometidos por el hecho o en ocasión del trabajo; ajenos a la empresa. No hay una diferencia sustancial si la detención se produce durante el procesamiento o bien cumpliendo una condena firme. Pero al empleador se le plantea una serie de dudas, siendo la principal saber si puede despedir al empleado por el delito cometido fuera del ámbito laboral o bien por abandono de trabajo. Anticipamos la respuesta: en principio, no puede despedir por ninguno de estos motivos. Pero hay excepciones.

En tal sentido, se ha afirmado que la sola detención del trabajador no justifica la cesantía, ya que ante dicha circunstancia la obligación de trabajar se tornaría de cumplimiento imposible. Sin embargo, también se ha considerado procedente el despido "si la causa del arresto atentó contra el buen nombre y decoro del establecimiento". Podría ser el caso de un robo cometido usando visibles identificaciones de la empresa. También se podría justificar el despido si el hecho significa "el quebrantamiento de la necesaria confianza en el dependiente" (por ejemplo: el gerente de un banco implicado en una estafa extorsiva). También si se trata "de la comisión de un hecho que provoca la repulsa del medio social y laboral" (como podría ser el caso de un maestro condenado por corrupción de menores, aunque estos no sean sus alumnos).

Ahora bien, ¿el trabajador podría ser despedido invocando su abandono de trabajo? No. Si el empleador conoce la situación del trabajador, privado de libertad, no puede intimarlo a retomar tareas, ya que no sería voluntad del trabajador dejar de prestar servicios. En definitiva, se produce una suspensión de hecho en la que el empleador no estará obligado a pagar la remuneración, pero deberá guardarle el puesto de trabajo hasta que el trabajador quede en libertad. Entendemos que ese lapso no se computa en ningún caso a los efectos de la antigedad, ya que no habría habido prestación efectiva de servicios y no se trata de una licencia que legalmente habilite ese cómputo.

Si el empleador no tuviera conocimiento de los motivos de la ausencia del trabajador podrá intimarlo a reintegrarse en el plazo de dos días hábiles. Transcurrido ese lapso, podrá despedirlo invocando abandono de trabajo. Por eso el trabajador (cualquiera sea el motivo de su ausencia) debe agotar los medios para hacer conocer su impedimento al empleador, si no quiere quedar incurso en la referida causal de abandono de trabajo.