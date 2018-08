Hay incertidumbre por el posible cierre de una planta procesadora de tomates

Alrededor de 40 trabajadores de la empresa Agro Industrias La Sierra, dedicada al procesamiento del tomate y de granos de maíz, se autoconvocaron sobre el ingreso a la fábrica ubicada en el Parque Industrial de la ciudad de Gral. Güemes, acompañados por miembros del Sindicato de la Alimentación, con la finalidad de expresar su preocupación a la falta de información sobre el futuro de la empresa, la cual cesó sus actividades hace 11 meses sin ninguna explicación para el personal, que espera desde el pasado mes de octubre por saber que será de sus puestos laborales.

“Yo tengo 20 años trabajados en la tomatera, a fines del año anterior cerraron y no nos dieron ninguna explicación, solo nos dijeron que esperemos que deben solucionar algunos problemas económicos para volver a producir, pero ya pasaron 11 meses y no sabemos si estamos despedidos o si volveremos a trabajar, lo preocupante es que todos tenemos familias y no cobramos desde esa fecha”, expresó Gabriela Bustamante a El Tribuno.

En plena temporada de producción, la planta cuenta con 70 trabajadores, pero solo siete son efectivos, el resto trabaja en forma cíclica; es decir como personal temporario, el total de meses trabajados por año es variable, la temporada se inicia en abril y puede durar cinco o seis meses.

“Creo que es un problema entre los socios de la empresa, parece que uno de ellos los dejó con muchas deudas, pero no estamos seguros. En forma oficial no nos dicen nada, lo único que queremos saber es qué va a pasar con nosotros”, expresó la trabajadora de la alimentación.

Los trabajadores decidieron manifestarse luego de 11 meses de una paciente espera por el regreso a la actividad, debido a la alarma que causó el hecho de que no se hayan realizado los mantenimientos correspondientes a las máquinas procesadoras de la fábrica. Sin el mantenimiento adecuado no podrían retomarse las tareas, también es preocupante el cambio de la línea de alta tensión por una monofásica con la cual las maquinas no podrán funcionar.

La tomatera abrió sus puertas en 1997 en unos de los primeros terrenos de lo que hoy es el Parque industrial, con acceso por ruta nacional 34 y se encuentra colindante con la Central Térmica Güemes. Llegó a procesar hasta 30.000 toneladas de tomate, con lo cual muchos productores de la zona se vieron beneficiados, el producto obtenido es una pasta que se envasa en tachos de 50 kg para ser enviados en camiones hasta empresas como Arcor o Inca.

Totalmente endeudada

Como resultado de la manifestación, el secretario gremial del Sindicato de la Alimentación, Zenón Cardozo, fue recibido por el asesor legal de la empresa, quien posibilitó una corta charla vía telefónica con uno de los dueños, Ángel Bestani, quien le hizo saber que la crisis por la que atraviesa la empresa está relacionada con deudas millonarias de los servicios básicos.

“Se comprometió en mantener una reunión con todos los afectados en unos 15 días, cuando regrese de Mendoza, lugar donde se encuentra actualmente. Anticipó que están afrontando deudas con la AFIP, Recursos Hídricos, Edesa, entre otros, y los montos son millonarios. Sólo con Recursos Hídricos, la deuda asciende a los 9 millones de pesos. Ellos van a evaluar la posibilidad de pago en Buenos Aires y de allí tendrán un panorama más claro de lo que puede pasar con la tomatera, pero la respuesta la tendremos a mediados de septiembre, cuando se reúna con nosotros”, expresó Cardozo.

El secretario gremial también hizo un pedido de pago a los trabajadores que no están percibiendo sus haberes. “Existe en nuestro convenio la posibilidad de un pago mínimo de días para los trabajadores temporarios, le pedimos si sería factible que se realice dicho pago mientras se espera por la normalización de la situación”.

Con respecto a la posibilidad de una demanda penal, Cardozo expresó: “Aún somos optimistas de que se llegue a una solución, una acción legal sería un último recurso al cual apelaríamos solo en caso de que se agoten todas las instancias posibles”.