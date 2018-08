Investigan extrañas facturas abonadas a un comerciante

En el municipio de Aguaray no salen del asombro luego de que en forma casi fortuita, los empleados de la Secretaría de Hacienda encontraran al menos 10 órdenes de pago y facturas abonadas por un monto que ronda los $800.000, en el año 2014, a favor de Barkat Barakat, un comerciante exportador de origen sirio, que reside en la localidad fronteriza de Salvador Mazza.

Mediante capturas de pantallas se conoció que las órdenes de pago abonadas son por montos que rondan los $80.000 cada una. Hasta el momento fueron 10 las facturas que fueron localizadas pero la gran duda, lo que nadie sabe responder es en concepto de qué la comuna le abonaba a un exportador de Salvador Mazza, por servicios, como figura en la documentación.

Según la orden de pago que se viralizó el fin de semana anterior, las facturas fueron autorizadas por la tesorera de la gestión del exintendente Juan Carlos Alcoba. La orden de pago lleva también la firma de Rafael Tejerina, entonces presidente del Concejo Deliberante, quien se encontraba a cargo de la intendencia de Aguaray en la oportunidad.

La firma que recibió ese importe mediante varios cheques es la que figura como "Barakat, Servicios Generales".

Pero lo extraño es que no figura como proveedor del municipio y que tampoco el exintendente Alcoba recuerda haber contratado algún servicio de esta firma, cuyo rubro es la exportación. Otras órdenes tendrían la firma del propio Alcoba, pero lo más extraño fue la respuesta del exintendente cuando fue consultado por estos pagos.

No lo vi en mi vida

Juan Carlos Alcoba, intendente durante esos años y actual presidente del Concejo Deliberante, al ser consultado por El Tribuno, aseguró no recordar a Barakat como proveedor del municipio. "Realmente no recuerdo, porque como intendente seguramente firmé cientos cheques y órdenes de pago. Lo extraño es que en ese documento no se especifique de qué se trataba el servicio que se estaba abonando", expresó con sorpresa el exjefe comunal quien ahora ejerce la presidencia del cuerpo deliberativo de esa localidad.

Alcoba aseguró no haber visto al comerciante de origen sirio residente en Salvador Mazza "en mi vida. Tendría que acordarme de algo, pero no recuerdo haber contratado ningún servicio de esa persona. No lo conozco personalmente, nunca hablé con él, así que más extraño me resulta", expresó Alcoba a El Tribuno.

Luego de tomar conocimiento de la imagen viralizada el fin de semana, el ex jefe comunal explicó que "le preguntaré a los que aparecen como firmantes qué es lo que se le pagó a esa persona. De lo que estoy seguro es que no lo conozco", aseveró el actual presidente del Concejo Deliberante de Aguaray.

Vinculados a un sonado caso

El Tribuno, en su edición del pasado 24/08/2018 publicó una información referida a este empresario sirio residente en Salvador Mazza, a quien se lo vincula con la ruta de la efedrina y el crimen organizado, en base a una investigación realizada por el canal de noticias TN y otros diarios como El Ancasti de la vecina provincia de Catamarca.

A partir del entrecruzamiento de expedientes judiciales, el informe consigna que el triple crimen de General Rodríguez, el asesinato de dos personas en la provincia de Catamarca y la detención de dos comerciantes sirios en la localidad de Salvador Mazza permiten reconstruir la actividad criminal de los mayores importadores y exportadores de precursores del país.

La vinculación de los hermanos Barkat Barakat y Fadel Barakat con la droguería Libertad, la mayor importadora y distribuidora de efedrina del país entre 2004 y 2008, salió a la luz en el marco de la investigación relacionada con el asesinato de un hombre y una mujer, hecho ocurrido en el pueblo de Icaño, en Catamarca.

En la escena del doble homicidio se descubrió un laboratorio clandestino para la fabricación de cocaína. Este fue el detonante de la investigación de donde surgió que los Barakat habían aportado un barril de 25 kilos de lidocaína, otros dos de 25 kilos cada uno de manitol y un cuarto, también de 25 kilos, de analgín DAB 10 o dipirona sódica DAB 10 -todas sustancias de corte-, al laboratorio de marras instalado en el pueblito deI caño.

Por eso causó sorpresa que órdenes de pagos realizadas por la Municipalidad de Aguaray a favor del empresario Barakat, fechadas en octubre de 2014, hayan sido abonadas. Más aún cuando, al parecer, el exintendente Juan Carlos Alcoba tampoco lo conocía como un proveedor del municipio.

El intendente actual de Aguaray, Alfredo D"Arouiche, consultado por el tema manifestó desconocer "la relación que esta persona tenía con la Municipalidad. Desconozco totalmente de qué se trataron esos pagos", expresó escuetamente el actual jefe comunal de esta localidad del norte de la provincia al ser conultado por El Tribuno sobre el tema.