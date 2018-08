Se reabre la polémica por la elección de reina estudiantil

El próximo 21 de septiembre la ciudad de Salta será sede de la elección de la reina provincial de los estudiantes 2018 y por tercer año consecutivo desde el Observatorio de Violencia contra la Mujer reclaman que se modifiquen los procedimientos y objetivos de este evento.

En diálogo con El Tribuno, Laura Postiglione, presidenta del Observatorio, destacó que en esta ocasión la presentación se realizó ante las autoridades municipales luego de que se difundiera en los medios el cronograma de inscripción para la elección reina de los estudiantes 2018. La abogada recordó que este es el tercer año consecutivo que desde la organización advierten sobre las contradicciones que representa el proceso y la elección de la reina de los estudiantes, cuando en las escuelas -por lo menos a partir de hace unos meses- se lleva adelante la aplicación de la educación sexual integral. "Cuando se está trabajando para que se deje de cosificar a las mujeres, seguimos con estos eventos, donde se muestra a la mujer como objeto de deseo. Es una contradicción", destacó Postiglione.

Desde el Observatorio expresaron que en los años anteriores las notificaciones se presentaron ante el Ministerio de Educación de la Provincia pero nunca se obtuvo una respuesta, ni una convocatoria al diálogo en la búsqueda de nuevas opciones para los estudiantes.

En esta ocasión la nota de reclamo solo se envió a las autoridades del municipio.

Cuestionada sobre los posibles cambios que se propusieron, Postiglione detalló que se apunta a sacar a la mujer del centro de atención y buscar entre todos los estudiantes a los que se lucieron por su acción solidaria o sus proyectos educativos. "Buscar que los chicos se destaquen por otros valores. Está bárbaro que se festeje el Día del Estudiante y de la Primavera pero el tema de elegir a una mujer por su belleza física no corresponde, se refuerzan determinados comportamientos que hacen daño", expresó la presidenta del Observatorio.

Educación no responde

Durante el diálogo con El Tribuno, Postiglione remarcó que presentaciones similares a las que se realizaron ante el municipio ya se hicieron sin éxito en el Ministerio de Educación de la Provincia.

Incluso recordó que el tema se trató por última vez hace tres meses, cuando el Observatorio se reunió con la ministra Analía Berruezo por el debate ante la posible despenalización de aborto.

"Este tema no es nuevo y lo venimos planteando desde hace tiempo, pero al parecer no hay un decisión política de tomar medidas al respecto", expresó.

Las miembros del Observatorio advirtieron durante los debates por el aborto el interés de los adolescentes en la temática de equidad sexual y la educación de género, por lo que no dudan en que los chicos podrán analizar y sumar ideas sobre nuevos formatos para la celebración del Día del Estudiante y de la Primavera.

Postiglione adelantó que ayer ya recibieron una respuesta de las autoridades del municipio, por lo que se analizará con los miembros de la asamblea qué decisión tomar.

Por su parte, la directora de Acción Ciudadana de la Municipalidad de Salta, Daiana Ovalle, confirmó que desde el municipio ya se dio una respuesta a lo planteado por el Observatorio y advirtió que ante la proximidad de los festejos es imposible realizar los cambios propuestos.

"Salta capital será la sede de los festejos provinciales, después de 20 años, y en este momento se está entrando en la etapa final de la organización del evento", expresó la funcionaria municipal, que advirtió que desde su función no puede tener injerencia en las formas de elección que se proponen en las escuelas.

El calendario de las actividades propuestas para el Día del Estudiante "se pasó hace meses de Educación".

“El Ministerio de Educación no resolvió nada”

Visualizando la necesidad de un cambio en el proceso de elección reina de los estudiantes y los festejos de la primavera, Daiana Ovalle, directora de Acción Ciudadana de la Municipalidad de Salta, presentó en febrero un proyecto para que se modifiquen los mecanismos de elección del estudiantado para el 21 de septiembre. En diálogo con El Tribuno, Ovalle destacó que el municipio no tiene alcance sobre el desarrollo de estos eventos en las escuelas, y que desde febrero pasado, cuando presentó su proyecto, no hubo ninguna respuesta desde el Ministerio de Educación.

“El proyecto que presenté apuntaba a que los chicos se postulen con distintos proyectos educativos, científicos y culturales en las escuelas para que sus pares los voten y elijan al que representará a la escuela en la fiesta de los estudiantes. Se tocaban varias áreas de la educación, incluso de responsabilidad ciudadana, sin embargo no recibí ningún tipo de respuesta. No sé ni siquiera si la ministra alguna vez vio la propuesta. Ahora, con todo lo programado ya no podemos pretender cambios”, destacó Ovalle, teniendo en cuenta que las elecciones en los colegios ya se están realizando y que el próximo 21 de septiembre la ciudad de Salta será la anfitriona de todos los estudiantes del interior que vendrán a acompañar a sus candidatas.

La funcionaria municipal expresó que respondió el comunicado enviado por el Observatorio y que les propuso trabajar sobre los eventos que se podrían pensar para el próximo año.

Los festejos del 21 se realizarán en el CCM. Se contará con la presencia artistas locales y el desfile de las candidatas. Desde el 19, las jóvenes realizarán la elección de la reina de la primavera en un hogar de ancianos, una olla popular en un comedor infantil y pintarán una biblioteca popular. Se espera 7 mil jóvenes en el festejo.