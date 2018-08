Detuvieron al sátiro del probador: Se hacía pasar por gay para manosear a chicas

Milagros fue el sábado al local ubicado en la galería de Rivadavia y 9 de Julio en Morón donde solía comprarse ropa. Alrededor de las cinco de la tarde su mamá la acompañó y casi una hora probándose remeras, jeans y vestidos. Antes de irse, el encargado del local le insistió en que se pruebe un último vestido. “La ropa que tenemos acá queda mucho mejor sin corpiño, haceme caso”, le dijo Jorge con el vestido en mano para que se lo pruebe. Milagros no quería probarse nada más, pero ante la insistencia del encargado, le acepta la propuesta y tomó el vestido.

Mientras se lo estaba por poner, Jorge entró al vestidor, le bajó el vestido a la cintura. “Mientras me intento tapar veo que tiene el celular en el bolsillo filmando contra el espejo. Me estaba filmando desnuda. En eso empiezo a gritar y salió del probador”, contó Milagros al canal de noticias C5N.

“Salí descalza del local, mi mamá empezó a preguntar qué pasó y Jorge dice que iba a llamar a la policía. Inmediatamente llamé yo, porque yo no había hecho nada malo”, dijo la joven de 22 años.

La policía llegó y lo detuvieron por unas horas. Cuando Milagros fue a realizar la denuncia a la comisaría se enteró que una chica contó una situación similar en mayo. “Ella hizo una denuncia en las redes sociales además de denunciarlo. Y sabemos de otras chicas a las que les pasó lo mismo pero son menores de edad”, agregó.

Milagros contó que los dueños de la galería se solidarizaron con ella y hablaron con el dueño del local que le alquilaba al agresor. “El dueño rescindió el contrato y ya lo cerraron”, contó. “Nunca me había puesto a pensar cómo reaccionar ante una situación así. Creo que hice lo correcto. A mi me enseñaron que lo que sea que vos no hayas dado tu consentimiento está mal. Si no te gustó, si no dijiste que sí, entonces está mal”, explicó Milagros.

La otra víctima

Cuando Valentina escuchó el relato de Milagros en la televisión se le puso la piel de gallina. era exactamente igual a lo que ella había vivido en mayo con el mismo hombre. La adolescente de 17 años se animó a hablar. “Fue muy insistente en que me pruebe un mono que era muy escotado. Después de tanta insistencia, accedí. Pedí ayuda porque el mono se cierra en el cuello y él entró. En vez de atarme me bajó el vestido a la cintura y empezó a manosearme”, contó Valentina a C5N.

Antes de probarse el vestido, el hombre le dijo que él tenía una crema que aumentaba los pechos de 85 a 90. “Sin yo preguntarle nada empezó a tocarme y a decirme cómo tenía que ponerme la crema”, agregó.

Antes de comenzar a probarse cosas, Jorge le dijo a ella y a su mamá que era gay y que con él no corrían peligro. “Cuando pisé la vereda le conté a mi mamá lo que había pasado y me largué a llorar. No lo denuncié en su momento pero después de enterarme de lo de Milagros hice la denuncia”, contó.