Dólar: todo lo que tenés que saber si vas a viajar al exterior

La escalada del dólar parece no tener paz. En un año, la divisa pasó de $17 a superar los $ 40 este jueves 30 de agosto y los argentinos que están programando un viaje al exterior no saben qué hacer y cómo resolver los pagos que tendrán por delante.

Según Clarín, desde la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVyT), señalaron que "es muy difícil operar con este tipo de movimientos en la cotización de la divisa". El presidente de la entidad, Fabricio Di Giambattista, agregó: "Hay proveedores que cancelaron los pagos con tarjeta, dado que la misma acredita los fondos en 28 días. Las aerolíneas modificaron el tipo de cambio de emisión en un mismo día de 34,50 a 38,20". Y aseguró que están a la espera de que la situación cambiaria se normalice para darle "certeza" a los pasajeros.

Para minimizar el estrés que genera el vértigo cambiario, hay que tener en cuenta algunos tips que pueden ayudar a la hora de tomar decisiones.

¿Cómo conviene pagar el viaje?

Lo que se pueda resolver desde acá, tanto pasajes como hospedajes, sería ideal tenerlo pago o a lo sumo con tarjeta en cuotas fijas y sin interés que ya tienen incluidos los impuestos. Eso asegura que aunque haya incertidumbre cambiaria, las cuotas no van a variar al margen de la inflación.

Si vas a usar la tarjeta de crédito, tené en cuenta que se factura en dólares

Una vez allá, aunque las compras se hagan en reales, euros, libras u otra moneda, se terminan facturando en dólares. Esto es muy importante que se prevea porque el precio que las tarjetas tienen en cuenta para cobrar es el de la divisa estadounidense al momento del cierre de la tarjeta y no cuando se hizo la compra. Como pasan varios días, si el dólar aumentó en ese lapso, la compra será más costosa.

Evitar comprar pasajes en agencias del exterior y hoteles con pago en el destino

Si bien las promociones suelen llamar la atención, son en dólares y se genera el problema ya mencionado al pagar con tarjeta, que se debita el dinero al momento del cierre. En el blog "Promociones aéreas", un pasajero aseguró que pagó hasta $7000 más en pasajes. Con los hoteles sucede que si se reservó con anticipación para alojarse ahora y pagar en el lugar, también se abonará más caro.

¿Conviene utilizar la tarjeta de crédito o débito?

Ante tanta volatilidad cambiaria, lo recomendable sería usar la tarjeta de débito para asegurarse el tipo de cambio al día siempre y cuando haya saldo en la cuenta. Y antes de viajar hay que avisar al banco emisor de dónde se prefiere retirar el dinero, caja de ahorro en pesos o en dólares. Para ello, el débito debe tener un chip de seguridad que evitan los robos de identidad en el exterior. Si hay dudas, de todas formas se puede sacar plata en los cajeros de afuera pero aquí hay una comisión del banco emisor que puede ir de $ 80 a US$ 15 según la entidad, más un fee del cajero del que se retira el dinero.

Se pueden hacer cuotas del gasto en dólares

Hay ofrecimientos de hasta 12 cuotas. Pero atención que tiene un costo financiero que va del 35 al 47%. Antes de viajar hay que consultar cuánto cobra el banco porque la tasa puede variar según la entidad y el tipo de cliente.

Algunos bancos permiten adelantar el vencimiento de la tarjeta

Aunque no haya vencido, algunas entidades permiten abonar antes la tarjeta. Sin embargo, hay que esperar que la compra sea liquidada. Se pueden hacer pagos anticipados, pero si la tarjeta no cerró esos pagos van a cancelar las compras en pesos. Una vez que cierra la tarjeta, si se hace un pago en dólares, se cancela la deuda, aunque no haya vencido.

Comprar dólares o la moneda del país de destino

El que tenga la posibilidad de ahorrar y comprar por adelantado la divisa, se asegura utilizarla para pagar afuera los gastos como excursiones y comidas o bien la tarjeta de crédito que se utilice.