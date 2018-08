Connors y su chicana por el calor: "Por 3,5 millones de dólares jugaría en el Sahara"

Durante estos días la ciudad de Nueva York sufrió con los intensos calores que provocaron varios abandonos en el US Open donde también hubo quejas por parte de los participantes.

Boris Becker, exnúmero uno del tenis y actual entrenador del serbio Novak Djokovic extenuado, subió una foto de Djokovic en su cuenta de twitter con la frase: “Hoy fue un día abrasador. Calor y humedad en el US Open”.

Esto provocó la respuesta de otro exnúmero uno como Jimmy Connors quien irónicamente le escribió: “¿Estuvo caluroso?”, para luego agregar: “Por 3,5 millones de dólares jugaría en el Sahara a las 12 del mediodía. Estar en gran condición es parte del juego, solo debes salir a la cancha y darlo todo. ¡Buena suerte a todos los jugadores!”.

Cabe destacar que el argentino Leonardo Mayer fue uno de los cuatro jugadores que abandonaron el certamen. “No me daba el cuerpo, era imposible seguir jugando”, había dicho el Yacaré.