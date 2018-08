Juventud le pide ayuda a su gente

El pequeño margen por la prórroga para juntar dinero y empezar a saldar la deuda en Futbolista Agremiados es lo que la gente antoniana busca aprovechar al máximo. Si bien el gremio de los jugadores había fijado un plazo hasta hoy, el mismo se extendió hasta mediados de la próxima semana, por lo que los dirigentes de Juventud ahora también decidieron que continuará la venta de abonos en Lerma y San Luis, para los tres partidos de local, cuando se inicie el próximo Federal A, previsto para el 9 de septiembre.

Con solo $500, el hincha podrá acceder a ver los partidos que Juventud jugará con Altos Hornos Zapla de Palpalá, Jujuy; luego el clásico con Gimnasia y Tiro y en la quinta fecha el enfrentamiento con Chaco For Ever, los tres en el estadio Padre Martearena.

“Se está vendiendo, pero aún no es lo esperado o como nos gustaría. No es fuerte, pero hay que tener en cuenta que la administración pública recién va a cobrar el sábado. El tema pasa porque el hincha de Juventud tiene que colaborar, que ponga un granito de arena que tanto lo necesita el club. Que ayude”, explicó el presidente de Juventud, Daniel Domínguez

Acosta, suspendido

El Beto Claudio Acosta se perderá el debut frente a Zapla, porque tiene que cumplir una suspensión por las dos fechas de inhabilitación que le aplicó el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal, cuando fue expulsado en el partido que Juventud jugó frente a Mandiyú de Corrientes, en la penúltima fecha del Federal A, pasado.

Ayer, en el predio del hotel de la Liga, el DT Gustavo Módica pudo ver en acción a dos equipos antonianos en los amistosos que jugaron con Atlético Chicoana del Valle de Lerma.

Un equipo de Juventud formó con: A. Pedroso; L. Días, C. Ramadán, M. Cogna y F. Castro; C. Chavarría, G. Ortiz, C. Acosta y R. Zelaya; J. Guaymás y L. Zárate.

El segundo fue: J. Mulieri; N. Pérez, J. Cárdenas, L. Cogna y E. Buruchaga. F. De Souza, G. Mendoza, J. Molina y D. Dettler; G. Ibáñez y C. García.