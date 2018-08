Lara Gros: “Sigo siendo optimista; no debemos abordar los temas que nos dividan”

El abogado Marcelo Lara Gros, intendente de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, asumió su tercer período en el 2015. Después de trece años de gestión habló, una vez más, con El Tribuno, de los problemas que lo desvelan y también de los diferentes logros de su gestión. Confesó que su mayor preocupación es la falta de empleo genuino y lo que más le importa solucionar.

Por ello, el interés oficial por desarrollar opciones como el turismo y el sector maderero. “Esto nos dará muchas fuentes de trabajo para que la gente no se sienta excluida y tenga otras alternativas”, definió.

En cuanto a la situación que atraviesan los municipios del país en general a raíz del recorte del fondo de la soja se mostró preocupado.

Por otro lado, se mostró optimista con respecto a la posible candidatura del gobernador Juan Manuel Urtubey a la Presidencia de la Nación.

Haciendo un balance de su tercer período como intendente, ¿en qué se trabajó para generar puestos de trabajo luego del conflicto con lo bagayeros de tiempo atrás?

Venimos ocupándonos, principalmente en dos sectores que creemos que son fuertes y pueden generar mano de obra no solo para los vecinos de Orán sino para toda la región, como son el desarrollo de un plan de Turismo y potenciar el futuro del sector maderero local.

¿Cómo planean trabajar en materia de turismo?

Después de un largo trabajo de relevamiento realizado con actores públicos y privados desarrollamos el plan estratégico de turismo Orán 2018 para definir las políticas que el desarrollo de la actividad requiera y generar de ese modo fuentes genuinas de trabajo.

Para ello el municipio tiene programado invertir 24 millones de dólares en los próximos 10 años, en acciones de promoción y desarrollo. Para lo cual ya comenzamos invirtiendo 16 millones de pesos en la construcción del parque de la familia, el acceso a la ciudad de Orán, el reemplazo de luminarias por led y el armado de imágenes, videos y la página web de la región.

¿Cuáles son los objetivos más inmediatos en materia de turismo?

Tenemos como objetivo no solamente trabajar en el sector privado sino público, en la seguridad turística y la sustentabilidad de los productos, apostar al turismo aventura, avistaje de aves, canotaje y darle a las distintas comunidades de los cerros la creación y administración de alojamientos para los turistas que lleguen a sus

parajes.

¿Qué medidas piensa tomar para poder reactivar el sector maderero?

Como autocrítica, creo que tendríamos que habernos ocupado antes en reactivar el sector maderero. Porque hemos perdido muchas fuentes de trabajo en este último tiempo. Por eso ponemos todo nuestro esfuerzo en transformar el vivero municipal en un vivero forestal modelo, como parte de plan provincial de plantaciones forestal. Para ello trabajamos junto al Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable de la provincia y realizamos una inversión de $10 millones.

En ese orden, la Oficina de Empleo municipal se convirtió en algo primordial para muchos jóvenes...

La Oficina de Empleo de la comuna de Orán es un ejemplo. Fue reconocida en el NOA por las estrategias de gestión para alcanzar objetivos, en el fortalecimiento de las capacidades de los jóvenes, integrándolos al sector empresarial y creando modelos de inclusión e igualdad de oportunidades. Esta oficina modelo lleva capacitando este año a 400 jóvenes en introducción al trabajo y logramos insertar a 85 de estos jóvenes en 45 empresas que tienen beneficios impositivos como empleadores.

Desde que asumió trabaja por las familias como parte de un proyecto de gobierno...

Así es. Escuela para Familias es un programa que comenzó a funcionar en el mes de junio de 2010, haciendo realidad un sueño personal. Este programa contiene planes tendientes a la integración social estableciendo vínculos entre la Municipalidad, las instituciones locales y centros vecinales para fortalecer las acciones encaradas en este proyecto. Se propone la integración social, recreativa y al mismo tiempo una contención emocional. Escuela para Familias funciona en 30 barrios, en los que trabajamos con más de 2.500 personas que reciben clases de apoyo, capacitación, actividades culturales y deportivas pero sobre todo en valores. Trabajamos en la instalación de ocho centros de atención para las familias, como modelo de descentralización de las políticas sociales con apoyo técnico profesional y equipados con tecnología de punta, adecuada para resolver y responder en forma más efectiva a las demandas de la comunidad. Creemos que estas iniciativas nos ayudan a contener a cientos de jóvenes que creen que no tienen otras opciones.

El municipio sigue avanzando en obras a pesar de la crisis...

A pesar de que vivimos tiempos difíciles podemos decir que hemos avanzado. Hemos terminado de pavimentar algunas calles, completando un total de 14.500 metros cuadrados, entre pavimento, adoquines y hormigón. Aunque aún nos queda mucho por hacer, esperamos que próximamente se ponga en funcionamiento la planta pavimentadora. También avanzamos con la red cloacal, para 2.500 habitantes de los barrios Juan Pablo, OTC. Knusen y Balut. En cuanto al alumbrado público transformamos 600 lámparas del alumbrado público, hemos instalado 600 lámparas led en distintos puntos de la ciudad. Y en estos días finalizamos la obra de la rotonda ubicada en el acceso sur de la ciudad con el objetivo de ordenar el tránsito municipal.

¿En qué perjudica la suspensión del fondo de la soja al municipio de Orán?

La verdad que es un problema muy grande no contar con ese dinero ya que teníamos previsto invertirlo en las obras que realizaríamos en la planta de pavimentación del consorcio de los municipios. Estos fondos eran sin duda alguna fundamentales para Orán. Esto hace que nosotros no podamos hacer las pequeñas cosas que antes hacíamos en materia de agua, de cloacas, en definitiva, que significan muchísimo para nosotros y mucho más para los cientos de vecinos que, aun viviendo en la ciudad, carecen de algunos servicio básicos. Sin embargo, ya pasamos del 55% al 85% de la ciudad con cloacas y con obras de pavimentación o adoquinamiento gracias a estos fondos. Ahora, estas restricciones nos van a afectar y eso se va a notar y mucho, tanto de aquí a fin de año como a todo lo largo del 2019.

¿Cómo ve posicionado el norte en las próximas elecciones?

Siempre tuvimos un problema que es que no somos de las provincias más ricas ni de las más grandes de la Argentina y esto nos ha perjudicado históricamente. Así, la provincia, como todas las otras del NOA y del NEA no tiene inserción a nivel gubernamental. Con el Fondo de Reparación Histórica nos beneficiaron, pero no tuvimos inserción. Me parece que todavía no hemos sido dirigentes a la altura de las circunstancias y en eso hago un mea culpa importante. Necesitamos dirigentes que se hagan conocer a otro nivel y no solamente a político sino empresarial, para que también tomen participación en las decisiones fundamentales para el país. Es algo que nos debemos.

¿Cómo ve a Urtubey como candidato presidencial?

Yo veo como muy positiva la candidatura ya que pienso que como presidente nos beneficiaría no solo a los salteños a todo el norte del país, que tiene todas las provincias sumergidas en un crisis estructural importante desde siempre. La última persona, entre los salteños, que tuvo posibilidades fue Robustiano Patrón Costas, fundador del ingenio San Martín del Tabacal, que por un golpe militar no pudo llegar a ser presidente de la nación. Conozco personalmente la sólida formación del gobernador Urtubey y sabemos que Salta es una provincia que necesita una reparación histórica más. Somos una región olvidada. Por eso debe haber políticas de igualdad. Si no, seremos siempre dos países, las ciudades más beneficiadas las que viven cerca del puerto y las más alejadas. Creo que Urtubey puede terminar con esas diferencias.

¿Cuál es la autocrítica que se hace como administrador de la segunda ciudad más importante de la provincia?

Mi función no es solo administrar sino cambiar la forma de pensar. Nos falta mucha educación sobre cómo ser un buen vecino, cómo cuidar la ciudad desde la basura hasta el uso del casco; pero todos debemos estar convencidos y esa es una falla mía. Por ello redactamos el manual del buen vecino que entregaremos en los próximos días. Sin la colaboración del vecino nunca tendremos buenos servicios. Sigo siendo optimista, sigo creyendo que no tenemos que tocar temas que nos dividan y no descuidar temas de Estado, como la educación y la seguridad. Debemos trabajar sociedad, sin diferencias, porque la exclusión genera inseguridad. Si no incluimos a todos los vecinos en un país desarrollado no habremos hecho nada.