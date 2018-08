Cristina vinculó la citación de Bonadío a la trepada del dólar: "Son de manual"

La ex presidente publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en contra del juez federal: "El dólar está por llegar a 35 pesos y Bonadío me vuelve a llamar a indagatoria".

Luego de una jornada en donde el dólar alcanzó un techo histórico, el juez federal Claudio Bonadio volvió a citar a indagatoria a la ex presidente Cristina Kirchner en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas K. La senadora nacional vinculó el nuevo pedido con el cierre de la divisa estadounidense, que en bancos y casas de cambio del microcentro porteño se ofreció con una suba de $2,34 (+7,3%), en una sola jornada, a $34,40 en promedio.

En su cuenta de Twitter, Cristina Kirchner publicó: "El dólar está por llegar a 35 pesos y Bonadio me vuelve a llamar a indagatoria en la misma causa de los allanamientos. Son de manual. #ArgentinaSinEstadoDeDerecho".

Bonadio también citó a indagatoria al ex ministro de Planificación Julio De Vido y a los ex dirigentes de La Cámpora Eduardo "Wado" De Pedro, José Ottavis y Andrés "Cuervo" Larroque. También al empresario Sergio Szpolski.

Carlos Beraldi, abogado de la ex presidente, había fundado la recusación en un informe publicado por el Centro de Información Judicial el pasado 24 de julio por entender que hubo prejuzgamiento sobre las pruebas de la causa por parte de Bonadio.

El juez federal rechazó la recusación interpuesta por la defensa de Cristina Kirchner en el marco de la causa por los cuadernos de Oscar Centeno. El magistrado consideró que la presentación no tiene basamento fáctico o jurídico que sustente el planteado.

