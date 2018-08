Empresas dicen que hay un avance con las antenas y vecinos irán a la Justicia

La nueva ordenanza para la instalación de antenas de celulares dividió las aguas en la ciudad. Los vecinos rechazan la norma y amenazan con llevar el caso a la Justicia, mientras que las empresas de telefonía móvil aseguran que habrá un avance en conectividad.

Con la presencia de algunos vecinos en el Concejo Deliberante, y en medio de forcejeos entre los diferentes bloques, el miércoles se aprobó una nueva norma para regular las antenas en la ciudad.

Los nuevos cambios permitirían la instalación en diferentes partes del ejido urbano. Por falta de quórum se llegó a votar la nueva norma solo en términos generales. Los vecinos se retiraron molestos y ya se organizan en los diferentes barrios. Advierten que endurecerán sus reclamos.

Por otra parte, desde la firma Personal, una de las empresas telefónicas que participó en los plenarios que se realizaron en el Concejo Deliberante para discutir las modificaciones, Susana Menéndez, gerenta de Relaciones Institucionales, aseguró: "Desde la industria, Salta dio un gran paso para cambiar esa ordenanza restrictiva que había quedado desfasada a la evolución tecnológica ".

Mariela Guerra es una de las vecinas que presenció durante siete horas la tensa sesión. Es una de las impulsoras de "Vecinos de Salta en defensa de la vida". Señaló que la ordenanza no establece "límite de potencia, no se considera el radio ni la cantidad de metros en que ilumina el haz de la antena".

"Nos pareció triste, como el bloque que propuso la ordenanza (refiriéndose a Cambiemos), no tuvieron argumentos para sostener la ordenanza. Mientras, los que votaron en contra vimos que se ocuparon del tema", aseguró la vecina del barrio de Chachapoyas, donde los habitantes reclamaron hace semanas por la instalación de una antena.

Los bloques que dejaron la sesión sin quórum fueron el Partido Obrero, Memoria y Movilización, Partido de la Victoria y Frente Ciudadano para la Victoria. Se aprobaron cuatro artículos sobre los objetivos de la normativa, las definiciones y los procesos de habilitación. Además, se reglamentó que las empresas telefónicas deberán brindar wifi gratuito, al menos en un espacio público.

"Dimos la posibilidad de que hicieran los cambios antes y no lo hicieron, para tener una ordenanza mucho más consensuada. Hubo un altercado porque nosotros quisimos unificar toda la parte de habilitación y algunos concejales querían incorporar ventanilla única para agilizar", explicó el edil Alberto Castillo, autor de la nueva ordenanza.

"De ser necesario haremos una denuncia penal a los autores del proyecto, y llegaremos a la Corte de Justicia para defender a los vecinos", salió al cruce la concejal Lihue Figueroa.

Para el concejal de Cambiemos, se instaló en los vecinos un miedo injustificado sobre la instalación de las antenas, y responsabilizó a sus compañeros del cuerpo: "Hay concejales que quisieron sembrar el miedo entre los vecinos. Le han mentido que causa daños a la salud. El Enacom mide constantemente, y están por debajo de los niveles permitidos. Las microantenas emiten ondas no ionizantes, que quiere decir que no produce efectos a la salud en las células humanas".

"Se sigue insistiendo que la víctima demuestre que no va a ser dañada, cuando en el mundo es al revés. Son las empresas que deben demostrar que garantizan que no van a hacer daño, lo que no fue demostrado", resaltó indignada una vecina de la zona norte.

Si bien no se aprobó en detalle cuales serían las modificaciones en las estructuras de las antenas, Castillo aseguró que "van a haber pequeñas antenas colocadas en diferentes puntos". "Son de muy baja potencia, entre 40 y 60 vatios, menos de un foco de luz, que tiene 65", dijo.

La nueva ordenanza rescinde la restricción de un espacio de 500 metros para su instalación, y permite que los nuevos soportes, al ser de menor porte, puedan instalarse en semáforos, luminarias públicas o estar camuflados en postes como palmeras.

Pedirán ayuda a Sáenz

Los vecinos analizaron los pasos a seguir: “Apelaremos al intendente para que no se apruebe o, si no, por la vía jurídica. Nuestra lucha recién empieza”, advirtió Guerra. Entre las nuevas acciones, informarán “a los vecinos que no sepan que en sus barrios se instalarán antenas”. “Su carrera política debe verse afectada, no pueden representarnos personas que no les interesa la salud de los vecinos”, expresaron los vecinos.