“La Argentina cuenta con nuestro pleno respaldo”, dijo el vocero del FMI Gerry Rice

En un breve comunicado, el Fondo Monetario Internacional confirmó que trabaja para atender el pedido de la Argentina de modificar el préstamo que permitiría, en principio, disponer de manera adelantada de unos US$ 29.000 millones correspondientes a 2019, "a la luz de la reciente evolución de los mercados".

My statement today on talks with Argentina: pic.twitter.com/PhzbdWjaVF