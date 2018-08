El Mudo Vázquez fue habilitado para jugar en la Selección

Franco Vázquez fue habilitado este viernes por la FIFA para poder actuar con la Selección argentina en la próxima gira por Estados Unidos, pese a que en 2015 disputó una serie de amistosos no oficiales con Italia.

El entrenador interino albiceleste Lionel Scaloni recibió una buena noticia respecto de una convocatoria en la que promovió el recambio de apellidos para buscar nuevos valores rumbo a la próxima gestión en la Selección.

Si bien el Mudo Vázquez había aclarado que "gracias a Dios" no jugó partidos oficiales con Italia, por lo que no estaba impedido de vestir la camiseta de la Selección argentina, la AFA realizó la consulta ante FIFA para recibir confirmación.

Este viernes a primera hora, el correo electrónico de la FIFA le brindó el respaldo deseado y Vázquez estará disponible en la gira por Estados Unidos.

El elenco nacional se medirá el próximo viernes 7 de septiembre a las 20.00 ante Guatemala en el estadio Los Ángeles Memorial Coliseum mientras que el martes 11 jugará frente a Colombia en el estadio MetLife Stadium, East Rutherford, Nueva Jersey.

Oportunamente, el entrenador Scaloni oficializó su primera lista de convocados con un profundo recambio generacional, muchas sorpresas y la vuelta del arquero Sergio Romero, tras quedar fuera del Mundial de Rusia 2018 por lesión.

Entre los ausentes de peso están Javier Mascherano y Lucas Biglia, quienes anunciaron después de Rusia 2018 que no iban a seguir, y Lionel Messi, que tomó la decisión de hacer una pausa por tiempo indeterminado. Además, no fueron citados -con casos diferentes- Sergio Agüero, Gonzalo Higuain, Ever Banega, Nicolás Otamendi y Ángel Di María, aunque estos dos últimos seguro aparezcan en las próximas convocatorias.

Es que Scaloni -junto a sus ayudantes Pablo Aimar y Walter Samuel- habló con el defensor del Manchester City y el extremo del PSG y les anticipó que a futuro cuenta con ellos, pero que quiere probar a futbolistas nuevos en sus posiciones.

De los que participaron del Mundial estarán Franco Armani, Gabriel Mercado, Nicolás Tagliafico, Giovanni Lo Celso, Marcos Acuña, Eduardo Salvio, Paulo Dybala, y Cristian Pavón.

En la renovación, se destacan las apariciones de Walter Kannemann (Gremio de Brasil), Alan Franco (Independiente), Leonel Di Plácido (Lanús) y las primeras experiencias de Gonzalo "Pity" Martínez, Exequiel Palacios (ambos de River) y Matías "Monito" Vargas (Vélez).

Obviamente, las miradas están puestas entre los delanteros, donde los únicos que conservaron su lugar post Rusia 2018 fueron Cristian Pavón y Paulo Dybala.

Entre las principales apariciones en ese contexto se cuentan Lautaro Martínez y Mauro Icardi, dupla ofensiva del Inter de Italia, más el debut en la Mayor de Gio Simeone, tras su notable temporada en la Fiorentina de Italia.

La lista completa:

Arqueros: Sergio Romero (Manchester United), Gerónimo Rulli (Real Sociedad) y Franco Armani (River).

Defensores: Gabriel Mercado (Sevilla), Fabricio Bustos (Independiente), Leonel di Plácido (Lanús), Ramiro Funes Mori (Villarreal), Germán Pezzella (Fiorentina), Walter Kannemann (Gremio), Alan Franco (Independiente), Nicolás Tagliafico (Ajax) y Marcos Acuña (Sporting Lisboa).

Mediocampistas: Rodrigo Battaglia (Sporting Lisboa), Santiago Ascacíbar (Stuttgart), Giovani Lo Celso (Paris Saint- Germain), Leandro Paredes (Zenit), Eduardo Salvio (Benfica), Franco Vázquez (Sevilla), Franco Cervi (Benfica), Exequiel Palacios (River), Maximiliano Meza (Independiente), Gonzalo Martínez (River), Matías Vargas (Vélez).

Delanteros: Ángel Correa (Atlético de Madrid), Cristian Pavón (Boca), Paulo Dybala (Juventus), Giovanni Simeone (Fiorentina), Lautaro Martínez (Inter) y Mauro Icardi (Inter).