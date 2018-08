Moyano: "Los paros de la CGT y la CTA podrían adelantarse si se agrava la situación"

La Cámara del Trabajo levantó el embargo de $ 1.000 millones que le impuso el Ministerio de Trabajo al gremio de Camioneros. Las juezas Gloria Pasten de Ishihara y María Cecilia Hockl resolvieron reducir la multa contra el gremio que conduce Hugo Moyano, a una cifra que sería del 50% del salario mínimo de los trabajadores de establecimientos inspeccionados que incumplieron la conciliación obligatoria.

El cálculo de la multa el Ministerio lo hizo sobre el total de los afiliados a Camioneros, mientras que la Justicia impuso que sea sobre los "empleados inspeccionados". Camioneros tiene 182.000 afiliados, mientras que el Ministerio de Trabajo va a verificar cuántos empleados incumplieron ese fallo, cifra que todavía no tienen. En el gremio de Camioneros consideran que unos 2.000 empleados deberían pagar $ 5.000 de multa, por lo que la multa total estaría en el orden de los $ 10 millones.

El sindicato de Moyano había apelado la multa de $ 1.052 millones, que le impuso el Ministerio de Trabajo, de los cuales la Justicia ya le había embargado $ 300 millones. Y el lunes de esta semana se movilizó frente a la Cámara del Trabajo, para pedir que se levante la multa. En esa ocasión, Hugo Moyano (hijo) presentó un petitorio ante la Cámara, pidiendo la liberación de los $ 300 millones embargados y acusó al Gobierno por la "persecución política" contra Camioneros. Precisamente, el fallo que se conoce ahora ordena la restitución de los $ 300 millones a Camioneros y reduce la multa al gremio que conduce Moyano.

Fuentes del Ministerio de Trabajo resaltaron que la Justicia laboral "avaló la actuación" de ese Ministerio en aplicar una multa a Camioneros por violar la conciliación obligatoria. "Según la sentencia, la cartera laboral actuó según lo establece la ley y no violó ningún derecho constitucional con su proceder, reconociendo de esta manera su calidad de autoridad de aplicación en el caso", dijo una fuente oficial. Y agregó que esto permitirá aplicar la misma metodología en otros casos similares, porque reivindica y confirma la potestad del Ministerio para aplicar multas ante el incumplimiento de alguna de las partes en la conciliación obligatoria, incluso tratándose de la realización de asambleas que se realizan en horarios de trabajo y signifiquen la paralización de las actividades de una empresa.

"Los paros podrían adelantarse"

El secretario general del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, advirtió esta tarde que los paros que impulsan la CGT y las CTA para fines de septiembre podrían adelantarse "si se sigue agravando" la situación económica del país.

"Estuvimos evaluando la situación, si se sigue agravando, a lo mejor los tiempos se adelantan, porque la situación no se puede sostener más. La gente reclama alguna actitud para que los señores que nos gobiernan entiendan la situación. Si sigue aumentando el dólar, no te quepa duda", subrayó Moyano en conferencia de prensa ante una pregunta de NA.

En tanto, al ser consultado sobre si eventuales modificaciones en el Gabinete podría mejorar la situación económica, el líder camioneros aseguró con ironía: "Si lo cambian todo, sí".

"No me canso de decirlo, estos señores son instrumentos del poder dominante, no deciden ellos, deciden sus mandantes y son los que los hacen hacer este papel lamentable que están haciendo, especialmente el presidente (Mauricio Macri), sostuvo Moyano.

Además, adelantó que en octubre próximo el gremio saldrá "a dar pelea para negociar paritarias por la pérdida ante la devaluación que está carcomiendo el salario", luego de haber cerrado un aumento del 25 por ciento para este año.

"La gente está sufriendo mucho, de la gente que los votó la mayoría ya está arrepentida, hizo daño a los argentinos", enfatizó Moyano.

Fuente Cables y Clarín