Centurión le pidió perdón a los hinchas de Racing

Ricardo Centurión le pidió disculpas a los hinchas de Racing en un video que publicó el club en sus redes sociales, tras la eliminación de la academia frente a River, por los octavos de final de la Copa Libertadores.

El delantero fue expulsado aquella noche, luego de la provocación de Enzo Pérez, y cuando se retiraba del campo de juego se dibujó la camiseta de Boca para provocar a los hinchas millonarios, señaló cuatro dedos, para recordarles la victoria del xeneize en el Monumental por 4 a 2 en el 2016.

Esta vez Centu te habla a vos, que siempre lo apoyaste y lo alentaste; tanto en las buenas como en las malas. @rickcenturion tiene algo que decirte. Escuchalo 🗣👂🏻🎓 pic.twitter.com/lS17cAW0bu — Racing Club (@RacingClub) 31 de agosto de 2018

"Hinchas, gente, acá estoy. Quería contarles que estos días me he sentido mal por la actitud que tuve en el partido contra River. Quería disculparme. La verdad es que el gesto fue porque en esa cancha había ganado en el pasado. No tuve la intención de hacerle mal a los sentimientos del hincha de Racing. Ya saben que por esta camiseta dejo la vida. No hay nada que agregar sobre lo que siento por el club. Estoy avergonzado. Las disculpas en estos casos valen. Vamos a revertir la situación porque tenemos mucha fuerza y estamos unidos", expresó Centurión en el video.