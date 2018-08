Para el CEO del HSBC: “Los pilares de la economía están en condiciones positivas”

El CEO del banco HSBC, Gabriel Martino, planteó un panorama positivo para el Gobierno luego de varios días de incertidumbre en los mercados. De acuerdo a su mirada, hay varios pilares de la economía que se encuentran en condiciones positivas pese a que hay varias personas que están sufriendo la volatilidad del dólar.

"Cuando uno analiza la Argentina desde una perspectiva económica y analiza los pilares que causaron las última crisis, hay condiciones positivas. Las provincias en su agregado tienen superávit fiscal, los bancos están capitalizados y sanos, el Gobierno trabaja para llegar al déficit cero cuanto antes y el problema de liquidez está resuelto por el acuerdo con el FMI", describió en diálogo con Luis Novaresio en radio La Red.

El ejecutivo descartó además la posibilidad de un default. Dijo que el acuerdo con el FMI y las negociaciones que anunció el presidente Mauricio Macri para adelantar los desembolsos alejan esa posibilidad.

La devaluación

Tras la devaluación de la última semana, el dólar llegó casi a los 40 pesos. El salto en la divisa norteamericana podría generar nuevos inconvenientes para controlar la inflación, que en lo que va de 2018 acumuló una suba de 19,6%. Sin embargo, Martino cree que el traslado a precios debería ser menor que en otras ocasiones porque el Gobierno tiene las herramientas para controlarlo. Una de esas claves es lograr lo antes posible el déficit cero que se propone el Ministerio de Hacienda de Nicolás Dujovne.

¿Y el dólar? "Si vamos a una perspectiva matemática, con un dólar en 40 vos con las reservas podés pagar todas las lebacs y el 60% de todos los depósitos. Muy pocas veces en la Argentina el dólar estuvo en un valor tan alto, aunque yo creo que no debería estar en ese precio porque pasó de 29 a 40 sin volumen de operaciones; no había vendedores. No es un dólar equilibrio, debería estar bastante más abajo", analizó Martino.

El líder del HSBC destacó que la solución a los inconvenientes financieros depende de los argentinos porque el mundo ya le dio su apoyo político al Gobierno. "En este momento los de afuera están ayudando, el problema es más político interno, pero en eso no me meto", cerró.

Fuente: Infobae