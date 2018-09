"El hombre no ayuda sino que debe responsabilizarse”

Cuidar a los hijos, hacer las tareas que hacen al cuidado de la casa, lavar la ropa o hacer las compras son actividades -en el imaginario social- típicas de las mujeres. Lejos está pensar que un hombre atienda a sus hijos, sea capaz de prepararse sus alimentos y los de su familia. Mucho menos hacer funcionar el lavarropas y ser capaz de extender sus prendas al sol. Bajo estas tareas sencillas, rasgando en los profundo de la educación de los varones, se encuentra aquello de que sus novias no usan ropa corta, no salen con las amigas, y sus hijas no salen a fiestas, si los varones. “Es distinto. No podés darles los mismos permisos a un varón que a una nena”, puede responder alguna madre que no supera los 35 y que fue educada dentro de la cultura machista y que incluso padeció en carne propia las limitaciones impuestas a su género y que hoy las repite en sus hijos. “Cambiar estas situaciones, buscar reducir la violencia contra las mujeres, reeducar a los hombres, es el objetivo que se persigue enseñando sobre las nuevas masculinidades”, expresó Federico Uldry Fuentes en diálogo con El Tribuno.

En el Polo Integral de las Mujeres, se comenzó a dictar un taller mensual sobre masculinidades. ¿Cómo es este trabajo?

Estamos llevando estas capacitaciones en primer lugar al varón salteño y también a las mujeres. Está dirigido al público en general. Durante los encuentros se trabaja sobre las nuevas masculinidades pero también sobre las perspectivas de género y derechos humanos. Se está invitando a sectores donde consideramos que se encuentra muy arraigado el machismo como es el caso de los clubes deportivos, empresas de colectivos, servicio penitenciario, policía de la provincia y otros organismos de la provincia. Queremos llegar a todos los organismos oficiales y también áreas del sector privado.



¿Qué técnicas de trabajo usan?

Los profesionales que trabajan son parte del Programa de Intervención para Hombres y de Varones por la Igualdad. Son dos equipos de trabajo que forman parte de la Secretaría de Derechos Humanos. El equipo cuenta con psicólogos, abogadas, asistentes sociales que ya se capacitaron el año pasado con equipos nacionales y de Europa que trabajan el tema de nuevas masculinidades e intervención en los hombres violentos. La técnicas de trabajo son varias, porque los profesionales de los programas, en varios casos, son mediadores. De esta forma se introducen estás técnicas. Se trata de deconstruir, porque muchos de los hombres tienen naturalizada la violencia, y estereotipos relacionados con el hogar y la familia. Hay que romper para volver a construir las nuevas masculinidades, el rol del varón dentro de la sociedad, la familia y todos los ámbitos donde se desenvuelve.

¿Qué se transmite como la nueva masculinidad?

Buscamos que se entienda, por ejemplo, que el varón no ayuda o colabora, sino que es parte de su rol, hacerse cargo de las tareas del hogar, la crianza de los hijos y demás. Muchas veces cuando un varón ve a otro en la actividad de barrer o cuidar a sus hijos, es prejuzgado. Hay que romper con esos mitos, no se trata de ayudar, porque se cree que la tarea es del otro. Los hombre debemos responsabilizarnos y saber que las tareas y actividades con respecto a la familia son compartidas. Y luego también se trabaja sobre las perspectivas de género y el feminismo. Buscamos explicar que el feminismo y se trabaja con actividades sociales, incluso con música para crear empatía con el grupo. No queremos que sea una clase, donde vengo escucho y me aburro. Acá se trata de interactuar, preguntar, buscar qué opinen. Analizamos los micromachismos instalados, que se trata de algunas formaciones que se dan en la familia. Buscamos que se vea que todos tenemos un plano de igualdad. Esto no es un lucha de mujeres contra varones, sino una lucha de igualdad.

Se trabaja una vez al mes, hasta noviembre...

Sí, también esperamos salir de capital y trasladar los talleres a algunas localidades del interior. Además se logró un convenio con el Colegio de Arquitectos de Salta, por el cual cuando se coloca un cartel de obra, se pueden ver los números de asistencia a las víctimas de violencia. Por nuestra parte se está dictando un taller de capacitación a los miembros de la obra sobre la violencia y el acoso callejero. Además ahora, al contar con el mapeo de los casos de violencia de género y las zonas donde más casos se registran, se puede trabajar en forma directa. En el interior se trabajara en el Valle de Lerma y la zona norte de la provincia.



Se podrá trabajar más adelante con adolescentes...

Lograr esto implica hacer un cambio en la cabeza, sacar el chip machista, sacar los casos de violencia extrema que se siguen dando en Salta. Trabajar el tema del micromachismo en las mujeres jóvenes, que muchas veces lo ejercen y no se dan cuenta. Hace poco se concretó el encuentro de fútbol femenino. Se contó con más de 400 inscriptas que practican uno de los deportes más machistas. Esto demuestra que hemos avanzado mucho en todo el país.

¿Cómo se planifica el trabajo del próximo año?

Se firmó un convenio con la Corte de Justicia con el programa de Intervención en Hombres Violentos. El primer paso son estos cursos que se van a dictar una vez al mes hasta noviembre y hacer un sondeo sobre los resultados. De esta manera, arrancar el año que viene dos veces a la semana en capital y tres en el interior, donde estamos pensando promover las formación de formadores.